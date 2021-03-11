Erbil’in harita rezaletine Ankara’dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa ziyareti şerefine hazırladığı hatıra pullarında, doğu ve güneydoğu Anadolu şehirlerinin Kürt bölgesi toprakları olarak gösterilmesini “sinsi emeller ve ham hayaller” olarak niteleyip net bir izahat talep etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. KBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.” Söz konusu duruma, kendi toprakları da çizime dahil edilen İran yönetimi de tepki gösterdi.

IKBY: PUL BASILMADI

Türkiye’nin tepkisi üzerine dün bir açıklama yapan IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise, söz konusu pulun basılmadığını duyurdu. Adil açıklamasında, “Birkaç sanatçı dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek pulun dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır” dedi.