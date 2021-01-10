Endonezya'daki uçak kazasıyla ilgili önemli gelişme, uçağın kara kutusu bulundu!

PARÇALAR İNCELEMEYE TABİ TUTULACAK



Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uçağın düştüğü bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan parçalar donanmaya ait gemiyle başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine taşındı.



Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, yaptığı açıklamada, kriz merkezine getirilen 8 torbadan 3’ünün uçak kalıntısı, 5’nin de ceset parçaları içerdiği bilgisini paylaştı.



Ceset parçalarının detaylı inceleme ve kimlik tespiti için Kramatjati Polis Hastanesine götürüldüğünü aktaran Ramsan, uçak kalıntılarının ise Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.



Rasman, koordinatları belli bölgelerin yanında şüpheli noktalarda da aramaların geniş çaplı şekilde devam ettiğini belirtti.



Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine yaptığı ziyarette, radar izlemelerinde uçaktan güçlü sinyal aldıklarını belirmişti, sinyallerin geldiği bölgede yoğunlaştırılan aramalar sonuç verdi, yetkililer uçağın kara kutusuna ulaştı.



Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldığını aktardı.



Donanma gemisinden özenle indirilen ve kısa süre alanda sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.



Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde, ilgili tüm birimlerin arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.



Ulusal Arama Kurtarma Başkanı Bagus Puruhito da ordu birliklerinin sonar cihazlarıyla geniş bir alanda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.





ARAMA ÇALIŞMALARINDA CESET PARÇALARINA ULAŞILDI



Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset parçalarının bulunduğunu açıkladı.



Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.



Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.



ENKAZ 4 AYRI NOKTAYA DAĞILDI



Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.



Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.



Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.



