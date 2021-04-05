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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05.04.2021 - 08:52 | Son Güncelleme:

Endonezya'da sel felaketi: Ölü sayısı 55'e yükseldi

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Endonezya'da sel felaketi: Ölü sayısı 55'e yükseldi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yağışların yol açtığı selden etkilenen 55 kişi hayatını kaybetti. Afette en az 42 kişinin kayıp olduğu, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

Endonezya'nın Flores kentinin doğusunda etkili sağanağın neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyo

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden (BNPD) dün yaptığı açıklamada sel nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Reuters'ta yer alan habere göre, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Endonezyada sel felaketi: Ölü sayısı 55e yükseldi

En az 42 kişinin kayıp olduğu ve yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Selin ardından yüzlerce kişinin evinin hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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