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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 08:45,Son Güncelleme:

Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü

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Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü
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Endonezya’nın Sumatra Adası'nda Riau eyaletinde bir savaş uçağı düştü. Düşen uçağın donanmaya ait bir savaş uçağı olduğu bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Birleşik Krallık yapımı Hawk 209 tipi askeri uçak, eyaletin Kambar bölgesine bağlı Kubang köyünde yerleşim alanının üzerine düştü.

Endonezya Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Fajar Adriyanto, pilotun güvenli şekilde kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğunu belirterek, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bölge yetkilileri, uçağın düştüğü yerleşim alanında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

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