En zenginler herkese aşı alacak kadar para kazandı

“Eşitsizlik Virüsü” başlıklı rapor, 79 ülkeden 300 iktisatçının görüşüne başvurularak hazırlandı. En zengin 10 milyarderin toplam serveti Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında 540 milyar dolar arttı.

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın serveti 128.9 milyar dolar artarak 153.5 milyar dolara çıktı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un serveti 78 milyar dolar artışla 191.2 milyar dolar oldu.

Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg servetine 45.2 milyar dolar daha ekledi, toplam varlığı 99.9 milyar dolara yükseldi.

Amerikan New York Post gazetesi, salgın süresince en zenginlerin, tüm dünyanın aşılanması için gerekli 141.2 milyar dolardan fazla kazandığına işaret etti.