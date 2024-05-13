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En yakın müttefikiydi, görevden aldı! Putin hamlesini yaptı: Bir dönüm noktası olabilir...

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#Rusya#Putin#Sergey Şoygu
En yakın müttefikiydi, görevden aldı Putin hamlesini yaptı: Bir dönüm noktası olabilir...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 10:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiki olarak tanınan Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden alması bugün dünya basının öne çıkan başlıklarından biri oldu. Batı medyası Şoygu'nun görevden alınmasına şaşırmadı ancak yerine gelen isme dikkat çekti...

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Mart ayındaki seçim zaferinden sonra 5. dönemine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en uzun süre görev yapan bakanı (12 yıl) olan Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden aldı, yerine Başbakan Yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov'u atayacağı açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre 68 yaşındaki Şoygu Rusya Güvenlik Konseyi'nin başına getirilecek. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev'in yeni görevinin ne olacağıysa henüz belirsiz.

Kağıt üzerindeki yapılanma, Şoygu'nun resmi olarak savunma bakanlığındaki rolünden daha yüksek bir konuma geldiğini gösteriyor. Analistler bunun Putin'in eski müttefikinin itibarını kurtarmasına olanak tanıyan bir hamlesi olduğuna inanıyor.

En yakın müttefikiydi, görevden aldı Putin hamlesini yaptı: Bir dönüm noktası olabilir...

KRİTİK BİR DÖNEME DENK GELDİ

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İki yıldan uzun süredir devam eden Ukrayna Savaşı boyunca askeri komutada yapılan en önemli değişiklik, Rus ordusunun doğu Ukrayna'da ilerlediği ve kuzeydoğu Ukrayna'daki Harkov'a yönelik yeni ve büyük bir taarruz başlattığı bir döneme denk geliyor.

PUTİN'İN EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Şoygu Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyordu ve Putin, Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne yönelik getirilen eleştirilere karşın hep Şoygu'nun yanında durmuştu.

Putin ile sıklıkla birebir de vakit geçiren Şoygu, 12 yıl Rus ordusuna liderlik etmesine rağmen, bu görevden önce üniformalı bir asker değildi. 90'lı yıllarda Rusya Acil Durum Bakanı olmadan önce Komünist Parti saflarında yükseldi. Ardından hep Kremlin'de görev yaptı.

En yakın müttefikiydi, görevden aldı Putin hamlesini yaptı: Bir dönüm noktası olabilir...

BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLMADI

Ukrayna işgalinin ardından gözlerin üzerine daha da çok çevrildiği Şoygu'nun görevden alınması birçok kesim için büyük bir sürpriz olmadı. Geçtiğimiz yıl özellikle Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin tarafından savaşın gidişatına dair ağır şekilde eleştirilen Şoygu'nun pozisyonu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alınması ile daha da zayıflamıştı.

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NORMAL BİR DEĞİŞİMİN ÖTESİNE GEÇİYOR: BİR DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Rusya Şubat 2022'de başlattığı ve halen süren Ukrayna işgalinde istediği sonuçlara ulaşamadı ve onbinlerce askerini kaybetti. Independent gazetesi, Putin'in görev değişikliğinin 'ciddi istikrarsızlığa işaret ettiğini' iddia ediyor. Independent'a göre Rusya'nın en güçlü ikinci kişisi olarak değerlendirilen Şoygu'nun görevden alınması normal bir değişikliğin ötesine geçiyor.

ABD'li New York Times gazetesi, Putin'in son hamlesinin Rusya'nın savaş çabalarını ekonomik açıdan sürdürülebilir bir temele oturtma konusundaki kararlılığının sinyalini verdiğini yazdı ve bunun bir dönüm noktası olabileceğini öne sürdü.

En yakın müttefikiydi, görevden aldı Putin hamlesini yaptı: Bir dönüm noktası olabilir...

NEDEN BİR EKONOMİST?

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Şoygu'nun yerine askeri deneyimi az olan Belousov'un getirilmesinin, Putin'in Ukrayna Savaşı'nı ekonomiden bağımsız düşünmek istememesi olarak yorumlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Savunma Bakanlığı için sivil bir ismi teklif etmesinin bu görevin "yenilik gerektirdiğinin" bir göstergesi olduğunu söyledi.Peskov, Rusya'nın son dönemdeki halinin, gayri safi yurtiçi hasılanın büyük kısmının askeri harcamalara ayrıldığı 1980'lerdeki Sovyetler dönemine benzemeye başladığını da vurguladı.

Bunun sonucu olarak Rusya ekonomisiyle askeri harcamaların daha bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması zorunluluğunun belirdiğini söyleyen Peskov, "Yeniliklere daha açık olan savaş meydanının da kazananı olur" dedi.

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BBC Rusya editörü Rosenberg de bu görevlendirmenin, "Kremlin'in değişen önceliklerini gösterdiği" görüşünde. 

En yakın müttefikiydi, görevden aldı Putin hamlesini yaptı: Bir dönüm noktası olabilir...

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#Rusya#Putin#Sergey Şoygu

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