Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times Sinwar raporunu yazdı Refah planları suya düşebilir

Büyükelçi Jack Lew: ABD'nin İsrail'e yardımında kesinti olmayacak, ilişkimizde hiçbir şey değişmedi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, İsrail Channel 12 News'e konuştu. İsrailli elçi 'İki ülke arasındaki ilişkide herhangi bir şeyin temelden değiştiğini düşünmek hatadır' dedi. Elçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





'Ulusal güvenlik muhtırası incelemesinde ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımda herhangi bir kesinti olmayacağı sonucuna vardık. Bu çok büyük bir sonuç. Bu karara yönelik çok fazla eleştiri var ama bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Buna bu bağlamda bakın. Ağır bombalardan oluşan bir sevkiyata daha geniş bir bağlamda bakmalısınız.'