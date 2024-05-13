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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times 'Sinwar' raporunu yazdı! Refah planları suya düşebilir

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times Sinwar raporunu yazdı Refah planları suya düşebilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 08:26

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise New York Times'ın ortaya çıkardığı 'Sinwar raporunu' konuşuyor. Sinwar hakkındaki istihbarat raporuna erişimi olan yetkiler ile konuşan gazete Hamas liderinin saklandığı yeri yazdı. İsrail basını bu raporun Tel Aviv'in Refah planlarına darbe vurabileceğini duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

NYT: Sinwar Refah'ta saklanmıyor, muhtemelen Han Yunus tünellerinden hiç ayrılmadı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times Hamas'ın liderlerinden Sinwar ile ilgili son istihbaratı okurları ile paylaştı.


New York Times'ın haberine göre, Hamas lideri Yahya Sinwar güneydeki Refah şehrinde saklanmıyor ve büyük olasılıkla Gazze'nin kuzeyindeki Han Yunus'un altındaki tünel ağından asla ayrılmadı.

Adı geçen isimsiz Amerikalı yetkililere göre İsrail istihbarat teşkilatları, Sinwar ve diğer Hamas liderlerinin Refah'ta saklanmadığı ve büyük ihtimalle hâlâ, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Nisan ayı başında geri çekildiği Refah'ın kuzeyindeki Han Yunus şehrinde oldukları konusunda hemfikir.


İsrail gazetesi Haaretz bu gelişmeyi 'Bu istihbarat, İsrail'in Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonuna yönelik gerekçelerini geçersiz kılabilir' yorumunda bulunarak bu istihbaratın İsrail'in planlarını suya düşürebileceği yorumunda bulundu.


ABD'li yetkililer, İsrail istihbarat teşkilatlarının Sinwar hakkında da aynı derecede veya daha iyi istihbarata sahip olduğunu ve ABD'nin bildiği her şeyi İsrail'le paylaştığını ekledi.

Blinken, Gallant'la konuştu ve ABD'nin Refah kara operasyonuna karşı olduğunu bir kez daha doğruladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazartesi günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Gazze'deki durum ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına varılması için devam eden girişimler hakkında konuştu.


Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını ve Refah'ta yapılacak büyük bir askeri kara operasyonuna karşı olduğunu teyit ederek, Gazze'deki sivillerin ve yardım çalışanlarının korunmasına yönelik acil ihtiyacın altını çizdi. Ayrıca Gallant'a yardımın Gazze'ye girebilmesini ve dağıtılabilmesini sağlama çağrısında bulundu.

Büyükelçi Jack Lew: ABD'nin İsrail'e yardımında kesinti olmayacak, ilişkimizde hiçbir şey değişmedi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, İsrail Channel 12 News'e konuştu. İsrailli elçi 'İki ülke arasındaki ilişkide herhangi bir şeyin temelden değiştiğini düşünmek hatadır' dedi. Elçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


'Ulusal güvenlik muhtırası incelemesinde ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımda herhangi bir kesinti olmayacağı sonucuna vardık. Bu çok büyük bir sonuç. Bu karara yönelik çok fazla eleştiri var ama bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Buna bu bağlamda bakın. Ağır bombalardan oluşan bir sevkiyata daha geniş bir bağlamda bakmalısınız.'

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Canlı Anlatım Özeti

timelineNYT: Sinwar Refah'ta saklanmıyor, muhtemelen Han Yunus tünellerinden hiç ayrılmadı
timelineBlinken, Gallant'la konuştu ve ABD'nin Refah kara operasyonuna karşı olduğunu bir kez daha doğruladı
timelineBüyükelçi Jack Lew: ABD'nin İsrail'e yardımında kesinti olmayacak, ilişkimizde hiçbir şey değişmedi
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#İsrail#Hamas#Dünya

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