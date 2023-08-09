En sıcak ay Temmuz

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Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığının 0.32 santigrat derece artarak 16.95 dereceye ulaştığını açıkladı. Copernicus verileri, Temmuz 2023’ün küresel olarak kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu ve ay içinde birçok rekor kırıldığını gösteriyor. Bundan önceki ortalama sıcaklık rekoru 16.63 dereceyle 2019’un temmuz ayında kırılmıştı. 2023’ün kayıtlara en sıcak yıl olarak geçme ihtimali de giderek yükseliyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, rekor kıran sıcaklıkların küresel sıcaklıklardaki ciddi artış eğiliminin bir parçası olduğunu belirterek, “Temmuz rekorunun bu yıl izole kalması pek olası değil. Mevsimsel tahminler, karasal alanlardaki sıcaklıkların muhtemelen ortalamanın oldukça üzerinde seyredeceğini gösteriyor” dedi.

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DENİZ BUZULLARI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, temmuzda milyonlarca insanı etkileyen aşırı hava koşullarının iklim değişikliğinin acı bir gerçeği ve geleceğin bir habercisi olduğunu kaydederek, “İklim eylemi bir lüks değil, zorunluluk” ifadelerini kullandı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verileri, şu an kışın yaşandığı Güney Kutbu’nda deniz buzullarının uydu gözlemlerinin yapılmaya başlandığı dönemden bu yana en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.