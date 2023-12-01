En pahalı şehirler Singapur ve Zürih

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ECONOMIST Intelligence Unit (EIU) raporuna göre, İsviçre’de bakkaliye, ev eşyası ve eğlence fiyatlarının artması, geçen yıl altıncı sırada olan Zürih’in bu yılki listede birinci sıraya yükselmesinde etkili oldu. Şehir devleti Singapur’da ulaşım ve giyimin pahalı olması da dikkat çekti.

Geçen yıl birinci olan New York, İsviçre’nin Cenevre kenti ile üçüncü sıraya geriledi. İlk 10’daki diğer tek Asya şehri olan Hong Kong beşinci olurken, Los Angeles altıncı sırada yer aldı. Paris en pahalı yedinci şehir seçildi. İsrail’in başkenti Tel Aviv, sekizinci sırayı Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile paylaştı.

Dünyanın en ucuz şehri ise Suriye’nin başkenti Şam oldu. Şam’ı İran’dan Tahran takip ederken, üçüncü sırada Libya’nın başkenti Trablus bulunuyor.