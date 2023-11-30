En çevreci uçuş... Atık yemek yağıyla okyanusu aştı

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İngiltere ve ABD ortaklı havayolu şirketi Virgin Atlantic, yüzde 88’i yemeklik atık yağlardan, kalanı ise ABD’deki mısır üretimi atıklarında elde edilen yakıt kullanarak ilk transatlantik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İngiltere hükümetinin fonlarıyla desteklenen ve daha çevreci bir uçuşun mümkün olduğunu göstermek için gerçekleştirilen proje kapsamında Virgin Atlantic’e ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı, Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan New York’taki JFK Havalimanı’na başarıyla uçtu. Tarihi uçuş, havacılık endüstrisinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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Virgin Atlantic’in kurucusu Sir Richard Branson, tarihi uçuşu böyle kutladı.

DAHA TEMİZ AMA MALİYETLİ

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) olarak adlandırılan yakıtla gerçekleştirilen uçuşun ardından BBC’ye demeç veren Virgin Atlantic’in CEO’su Shai Weiss, uzun mesafeli havacılığı karbondan arındırmanın tek yolunun bu olduğunu dile getirse de, söz konusu yöntemin maliyeti arttırdığını, bu yakıtla yapılacak uçuşlarda fiyatların daha yüksek olacağını belirtti. Projeyi destekleyen İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper da çevrecilerin, “Emisyonları azaltmanın tek yolu uçuşları azaltmak” önerisine katılmadığını, projenin yeni bir dönemin ilk adımı olabileceğini kaydetti.

HEDEF 2050’DE SIFIR EMİSYON

SAF’ın havacılık sektörünün 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasında kilit rol oynaması değerlendiriliyor. Geçen yıl da Fransız Airbus havayolu firmasına ait yolcu uçakları, benzer bir uçuş gerçekleştirmiş, Airbus A380 uçağının dört motorundan biri SAF ile çalıştırılmıştı. Fransa’nın Toulouse kentinden havalanan uçak, 3 saat boyunca havada kaldıktan sonra Nice kentine inmişti.