Elon Musk’ın takıntısı

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ABD’li milyarder girişimci Elon Musk, en büyük hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. “X” adlı bir “her şey uygulaması” yaratmak isteyen Musk, aylık 200 milyon kullanıcısı bulunan Twitter’ın logosunu siyah zemin üzerine beyaz X harfi ile değiştirdi.

Twitter’la özdeşleşen ve bugün dördüncü versiyonu kullanılan mavi kuş ilk etapta uygulamanın web sürümünden kalktı. Mobil versiyonlarda da kısa sürede dönüşümün tamamlanması bekleniyor. Peki Musk neden mavi kuşa taktı? “Her şey uygulaması” ne demek?

HER YERDE KULLANDI

- Elon Musk’ın 1999’da kurduğu ilk büyük girişimi, daha sonra online ödeme aracı PayPal’a dönüşen X.com’du. Musk, PayPal’ı sattıktan sonra X.com’u yeni sahibinden geri satın almıştı.

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- Onu tüm dünyada meşhur yapan otomobil markası Tesla’nın modellerinden birinin adı da X.

- Musk’ın 2020’de, o dönemki partneri şarkıcı Grimes’dan doğan ilk çocuğunun adı “X Æ A-12”. Fakat “Æ” ve “12” California yasalarının ihlali anlamına geldiğinden çocuğunun adını sadece X olarak değiştirdi.

- Ayrıca milyarderin, Amerikan hükümeti başta olmak üzere tüm dünyaya iş yapan uzay ve havacılık şirketinin adı da SpaceX.

NE YAPMAK İSTİYOR

Daha önce Twitter’ın aynı isimli şirketini kapatarak uygulamayı X Corp. çatısı altına taşıyan Musk, şimdi dönüşümün görünür kısmını ilerletiyor. Elon Musk, X’in Çinli WeChat gibi olmasını istediğini daha önce açıklamıştı. Çin’de bir milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WeChat, sohbetten bankacılığa, sosyal medyadan yemek siparişine hayatın her alanında kullanılan bir “her şey içinde” uygulama. Musk, kendi süper uygulamasını yaratarak 44 milyar ödediği halde sürekli zarar eden şirketten para kazanmak istiyor.

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Twitter’ın yeni logosu önceki gece şirketin San Francisco’daki genel merkezinin dış cephesine yansıtıldı.