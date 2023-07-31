Elon Musk uzayın patronu oldu

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Teknoloji milyarderi ABD’li işinsanı Elon Musk’un, Starlink uydu interneti aracılığıyla uydu iletişimi konusunda neredeyse dünyadaki etkili insan haline gelmesi dikkat çekiyor. New York Times’ın Musk’ın bu alanda artan etkisini ele aldığı bir çalışmada, yüksek stratejik önemdeki bu gücün kontrolünün sadece bir kişide olması endişeye yol açtığı ifade edildi. Şimdiye kadar uzaya 4 bin 500’den fazla uydu gönderen Musk, şu an uzayda çalışır vaziyetteki tüm uyduların yarısında fazlasının sahibi durumunda. Musk’ın planı ise gelecek yıllarda yörüngede 42 bin uyduya sahip olmak. Diğer yandan, uydu internetinin gezegendeki savaş ve krizlerle öneminin daha da artmasıyla SpaceX şirketinin değeri 120 milyar doları aştı. Starlink, savaş bölgelerinde ve doğal afetlerin vurduğu yerlerde internet erişimi elde etmenin tek yolu olarak gösteriliyor.

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Musk’ın, dâhi bir yenilikçi olarak gösterilmesine rağmen Starlink’in devre dışı bırakılması ve topladığı hassas bilgileri kullanma konusunda tek başına karar vereceği belirtilirken bunun tüm devletler tarafından endişeyle takip edildiği vurgulandı.

ENDİŞELENDİREN SÖZLER

Bu endişelere ispat olarak ise Starlink’in Ukrayna’daki savaş devam ederken birçok kez Musk tarafından kısıtlanması gösteriliyor. Musk, endişeli kişilerin korkularını artıracak sözler de söylüyor. Nisan ayında attığı bir tweet’te, “Tesla, Starlink ve Twitter arasında, tek bir kafada şimdiye kadarki herkesten daha fazla gerçek zamanlı küresel ekonomik veriye sahip olabilirim” demiş, sahip olduğu gücün altını çizmişti.

ŞİRKET DEĞİL TEK ADAM

Silverado Policy Accelerator adlı düşünce kuruluşunun kurucularından olan ve hükümetlere uydu interneti alanında danışmanlık hizmeti veren siber güvenlik uzmanı Dmitri Alperovitch durumu, “Bu yalnızca bir şirket değil, tek bir kişi” dedi. Sen tamamen onun kaprislerine ve arzularına bağlısın” sözleriyle yorumlamıştı.

STARLINK NASIL ÇALIŞIYOR

Starlink, binlerce küçük uyduyu Dünya’dan 550 kilometre yukarıya, alçak Dünya yörüngesine yerleştiren bir uydu takımyıldızı projesi olarak biliniyor. Starlink terminalleri fişe takıldığı zaman otomatik olarak uzaydaki en yakın Starlink uydusuna bağlanıyor. Ardından da uydu en yakın yer istasyonu ile iletişim sağlıyor ve böylece internet bağlantısı kurulmuş oluyor. Bu teknolojinin sorunsuz çalışabilmesi için ise yer istasyonlarının gökyüzünü herhangi bir engel olmadan görebilmesi gerekiyor.