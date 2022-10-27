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Elon Musk Twitter binasına elinde lavaboyla girdi

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Twitter#Lavabo
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 01:05

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ın ABD’nin San Francisco kentindeki genel merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdi.

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabında ilginç bir video paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Twitter’ın satın alınmasına yönelik anlaşmayı cuma günü imzalayacağı duyurulan Musk, ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco kentindeki Twitter Genel Merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdi. Musk, söz konusu videoyu ise, "Twitter Genel Merkezine giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadeleri ile paylaştı.

Elon Musk Twitter binasına elinde lavaboyla girdi

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı. Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti. Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

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#Elon Musk#Twitter#Lavabo

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