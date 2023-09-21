Elon Musk sonunda izni aldı... Beyin çipi için gönüllü arıyor

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SPACEX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk’ın beyin implant şirketi Neuralink, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) beyin çipinin ilk defa insanlar üzerinde klinik deneyini başlatabilmek için onay aldığını duyurdu. Geçen yıl, FDA, Neuralink’in insan deneylerini hızlandırma talebini reddetmişti. Şirketten yapılan açıklamada, onayın ardından Neuralink’in felçli insanlar için beyin implantının (çip) klinik deneylerde test edilmesi için gönüllü hastalar aradığı belirtildi.

ALTI YIL SÜRECEK

Altı yıl sürmesi planlanan deneylerde, implantın omurilik yaralanmaları sonucu felç geçiren hastalarda deneneceği bilgisi paylaşılsa da çalışmaların nerede ve kaç katılımcı ile gerçekleşeceği belirtilmedi.

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MAYMUNLARDA DENENDİ

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen implantın, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı öne sürülmüştü. Klinik deneyler sonucu beyin implantının güvenli olduğu kanıtlansa da uzmanlar, Neuralink’in ticari kullanım onayı almasının 10 yıldan fazla sürebileceğini tahmin ediyor. Yıllar önce ABD medyasına yansıyan haberlerde şirketin eski çalışanları hayvanlar üzerinde yapılan deneyler hakkında olumsuz tecrübelerin yaşandığını aktarmıştı. Söz konusu çip, beynin hareketi kontrol eden bölgesine bir robot aracılığıyla cerrahi olarak eklenecek. Katılımcılardan, sadece düşünce gücüyle bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmeleri beklenecek.