Elon Musk şimdi de parfüm işine girdi

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Musk, 2016 yılında kurduğu “The Boring Company” adlı girişimi aracılığıyla “Burnt Hair” (Yanmış saç) adlı bir parfüm çıkardı. Sloganı “Aykırı arzunun özü” olan parfüm 100 dolardan satışa çıkarken, ürünün büyük ilgi gördüğü belirtildi. Musk, ilk gün 10 bin adetten fazla satış yaptıklarını duyurdu. ABD’li girişimci parfümün kripto paralarla da satın alınabileceğini söyledi.

‘DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU’

Musk, ürünün tanıtımını yaptığı bir tweet’inde parfüm için “Dünyanın en güzel kokusu” dedi. Başka bir paylaşımında ise “Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” ifadelerini kullandı. Musk’ın ‘benim gibi bir isim’ demesinin nedeni ise soyadı. Çünkü İngilizce ‘musk’ kelimesinin anlamı ‘misk otu’ ve ‘misk özü’ parfümlerde sıkça kullanılıyor.

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PARFÜM SATICISI

Daha önce alev silahı, düdük ve şort satan SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter profiline ‘parfüm satıcısı’ diye yazdı.