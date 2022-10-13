Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Elon Musk şimdi de parfüm işine girdi

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Parfüm#Tesla
Elon Musk şimdi de parfüm işine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, elektrikli otomobil ve uzay aracının ardından son olarak parfüm işine girdi.

Haberin Devamı

Musk, 2016 yılında kurduğu “The Boring Company” adlı girişimi aracılığıyla “Burnt Hair” (Yanmış saç) adlı bir parfüm çıkardı. Sloganı “Aykırı arzunun özü” olan parfüm 100 dolardan satışa çıkarken, ürünün büyük ilgi gördüğü belirtildi. Musk, ilk gün 10 bin adetten fazla satış yaptıklarını duyurdu. ABD’li girişimci parfümün kripto paralarla da satın alınabileceğini söyledi.

‘DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU’

Musk, ürünün tanıtımını yaptığı bir tweet’inde parfüm için “Dünyanın en güzel kokusu” dedi. Başka bir paylaşımında ise “Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” ifadelerini kullandı. Musk’ın ‘benim gibi bir isim’ demesinin nedeni ise soyadı. Çünkü İngilizce ‘musk’ kelimesinin anlamı ‘misk otu’ ve ‘misk özü’ parfümlerde sıkça kullanılıyor. 

Haberin Devamı

PARFÜM SATICISI

Daha önce alev silahı, düdük ve şort satan SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter profiline ‘parfüm satıcısı’ diye yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Parfüm#Tesla

BAKMADAN GEÇME!

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul