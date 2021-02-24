Elon Musk out, Jeff Bezos in

ABD’li ünlü milyarder Elon Musk dünyanın en zengin insanı unvanını Jeff Bezos’a kaptırdı. Kurucusu olduğu Tesla hisselerindeki düşüşün ardından 1 günde 15.2 milyar dolar kaybeden Elon Musk, zirveyi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a bıraktı. Musk, hafta sonu sosyal medya hesabı üzerinden kripto paralar Bitcoin ve Ethereum’un değerlerinin çok üzerinde olduğu açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamasının üzerine Tesla hisselerinde düşüş yaşandı. Listenin ilk sırasında 186 milyar dolar servetiyle Jeff Bezos, ikinci sırada 183 milyar dolar ile Musk ve üçüncü sırada ise 135 milyar dolarla Bill Gates bulunuyor.