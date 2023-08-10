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Ekvador bu saldırı ile sarsıldı... Devlet başkanı adayı Villavicencio vurularak öldürüldü! İşte ilk görüntüler

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#Fernando Villavicencio#Ekvador#Dünya
Ekvador bu saldırı ile sarsıldı... Devlet başkanı adayı Villavicencio vurularak öldürüldü İşte ilk görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 08:25

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da yaklaşan devlet başkanlığı seçim öncesinde başkan adayı Fernando Villavicencio vurularak öldürüldü. Dünyayı sarsan suikastın ardından bölgeden ilk görüntüler geldi.

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Ülkenin ulusal meclis üyelerinden Villavicencio, Çarşamba günü Ekvador’un başkenti Quito'da bir etkinlik sonrası arabasında saldırıya uğradı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Villavicencio’nun ölüm haberini doğruladı.

Başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu. Lasso, cinayetten ötürü "şok ve öfke" içerisinde olduğunu belirtirken, saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.

Ekvador bu saldırı ile sarsıldı... Devlet başkanı adayı Villavicencio vurularak öldürüldü İşte ilk görüntüler

Görgü tanıkları, Villavicencio'nun silahlı saldırganlar tarafından başına üç el ateş edilerek öldürüldüğünü söyledi.

Savcılık, üç şüpheli silahlı saldırgandan birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Eski bir sendika lideri ve gazeteci olan Villavicencio, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada kendisi ve ekibinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

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Ekvador bu saldırı ile sarsıldı... Devlet başkanı adayı Villavicencio vurularak öldürüldü İşte ilk görüntüler

Villavicencio'nun seçim kampanyası yolsuzlukla mücadele, çevre tahribatı ve Ekvador'un artan güvenlik sorunlarına odaklanıyordu.

Ülkede Temmuz ayında Manta şehri belediye başkanı Agustín Intriago ve Şubat ayında da Puerto López şehrinde belediye başkanı adayı Omar Menéndez öldürülmüştü.

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#Fernando Villavicencio#Ekvador#Dünya

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