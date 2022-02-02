Efsanevi İtalyan aktris Monica Vitti hayatını kaybetti

'İtalyan sinemasının kraliçesi' olarak anılan Monica Vitti 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Vitti'nin ölüm haberini Eski İtalya Kültür Bakanı Walter Veltroni, Twitter’dan duyurdu.
Vitti, 1960’lı yılların filmi L'Avventura ile uluslararası üne kavuşmuştu.
3 Kasım 1931'de Roma'da doğan Vitti tiyatroya olan tutkusunu İkinci Dünya Savaşı sırasında can sıkıntısını gidermek için kuklalarla ailesini eğlendirirken keşfetmişti.
Usta oyuncu efsane yönetmen Michelangelo Antonioni'nin filmlerinde üstlendiği rollerle hafızalara kazınmıştı.