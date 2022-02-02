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Efsanevi İtalyan aktris Monica Vitti hayatını kaybetti

#Monica Vitti#İtalya#Aktris
Efsanevi İtalyan aktris Monica Vitti hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti.

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'İtalyan sinemasının kraliçesi' olarak anılan Monica Vitti 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vitti'nin ölüm haberini Eski İtalya Kültür Bakanı Walter Veltroni, Twitter’dan duyurdu.

Vitti, 1960’lı yılların filmi L'Avventura ile uluslararası üne kavuşmuştu.

Efsanevi İtalyan aktris Monica Vitti hayatını kaybetti

3 Kasım 1931'de Roma'da doğan Vitti tiyatroya olan tutkusunu İkinci Dünya Savaşı sırasında can sıkıntısını gidermek için kuklalarla ailesini eğlendirirken keşfetmişti.

Usta oyuncu efsane yönetmen Michelangelo Antonioni'nin filmlerinde üstlendiği rollerle hafızalara kazınmıştı.

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#Monica Vitti#İtalya#Aktris

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