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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.12.2020 - 01:12 | Son Güncelleme:

Efsanevi film gerçek oldu! Eşine kızınca yaptığı şaşkınlık yarattı

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Efsanevi film gerçek oldu! Eşine kızınca yaptığı şaşkınlık yarattı
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Gösterime girdiğinde büyük ses getiren, başrolünde Oscar ödüllü aktör Tom Hanks'in oynadığı Forrest Gump filmi gerçek oldu. İtalya'da bir adam, eşiyle tartıştıktan sonra hava almak için dışarı çıktı ve 450 km yürüdü. Polis tarafından durdurulan adama, sokağa çıkma yasağını deldiği için 400 Euro para cezası kesildi.

BBC'nin haberine göre, İtalyan polisi, Adriyatik denizi kıyısındaki Fano'da şüphelendiği bir adamı durdurdu. Şüpheli şahısın eşiyle tartıştığı için Como'daki evinden ayrıldığı ve bir hafta boyunca yürüyerek 450 kilometre uzaklıktaki Fano'ya geldiği anlaşıldı. 48 yaşındaki adama sokağa çıkma yasağını deldiği için 400 Euro para cezası kesildi. İlginç olay sosyal medyada büyük tartışma haline gelirken, İtalya medyası konuya büyük yer ayırdı.

EŞİ KAYIP OLDUĞUNU BİLDİRMİŞ

Poliste işlemleri yapıldığı sırada, ilginç bir şekilde adamın eşinin kayıp bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı. Polis tarafından ifadesi alınan adam, "Buraya yürüyerek geldim, herhangi bir ulaşım aracı kullanmadım. Yol boyunca bana yiyecek ve içecek ikram eden insanlarla tanıştım. İyiyim, biraz yorgunum, günde ortalama 60 kilometre yürüdüm" dedi.

SOSYAL MEDYADA VERİLEN CEZAYA TEPKİ

Sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen olay hakkında yapılan bazı yorumlarda, 'yürüyen adam' kahraman ilan edilirken verilen para cezası eleştirildi. 

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