Efsaneler bir arada

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54 yaşındaki Helena Christensen, 50 yaşındaki Eva Herzigova, 53 yaşındaki Naomi Campbell, 55 yaşındaki Carla Bruni gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 21 ikonik süper model, derginin “güzellik mitolojisi” temasıyla çıkardığı yeni sayısında poz verdi. 1960 -1990 arasında şöhretlerinin zirvesinde olan modellerin fotoğraflarına yer verilen derginin editörlerinden Simone Marchetti, podyumları uzun süre önce bırakan bu ikonik isimlerin moda dünyasının yaşadığı değişimi temsil ettiğini söyledi.