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Efsaneler bir arada

Güncelleme Tarihi:

#Vanity Fair#Dergi#Ünlü
Efsaneler bir arada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

Uzun yıllar podyumlara damga vuran dünyaca ünlü modeller, Vanity Fair dergisinin yeni sayısı için bir araya geldi.

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54 yaşındaki Helena Christensen, 50 yaşındaki Eva Herzigova, 53 yaşındaki Naomi Campbell, 55 yaşındaki Carla Bruni gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 21 ikonik süper model, derginin “güzellik mitolojisi” temasıyla çıkardığı yeni sayısında poz verdi. 1960 -1990 arasında şöhretlerinin zirvesinde olan modellerin fotoğraflarına yer verilen derginin editörlerinden Simone Marchetti, podyumları uzun süre önce bırakan bu ikonik isimlerin moda dünyasının yaşadığı değişimi temsil ettiğini söyledi.

 

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#Vanity Fair#Dergi#Ünlü

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