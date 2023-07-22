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Efsane şarkıcı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Tony Bennett#Vefat
Efsane şarkıcı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

ABD’li şarkıcı Tony Bennett, 96 yaşında New York’ta hayatını kaybetti.

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3 Ağustos 1926 doğumlu sanatçının ölüm haberini menajeri duyurdu. Bennett’ın 2016’dan beri Alzheimer hastası olduğu biliniyordu. Asıl ismi Anthony Benedetto olan şarkıcı, sesiyle Amerikan müzik tarihine damgasını vurdu. 88 yaşına geldiği 2014’te Lady Gaga ile düet yapan Bennett, o sene ABD albüm satışlarında bir numarayı gören en yaşlı isim oldu. Bennett, kariyerinin başından beri tarzıyla Frank Sinatra’ya benzetiliyordu. Kariyerinin erken dönemleri olan 50’li yıllarda seslendirdiği “Because of You”, “Rags to Riches” ve “Cold, Cold Heart” şarkılarıyla tanınan Bennett, 19 Grammy Ödülü kazandı. Sanatçı, halka açık son konserini 11 Mart 2020’de, pandemi yasaklarından hemen önce New Jersey’de sergiledi.

 

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#ABD#Tony Bennett#Vefat