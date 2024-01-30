Efsane restoranda lüks şaraplar kayıp

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Notre Dame Katedrali manzaralı lüks restoran ‘La Tour d’Argent’da rutin envanter kontrolü yapılırken, 300 bin şişe şarabın bulunduğu mahzende eksiklikler tespit edilince polise haber verildi.

Kayıp şişeler arasında, dünyanın en kaliteli ve en pahalı şaraplarından bazıları da yer alıyor.

2007 yapımı ünlü animasyon filmi ‘Ratatouille’ya ilham veren restoranı ziyaret edenler arasında eski İngiltere Kraliçe II. Elizabeth, Franklin Roosevelt, Charlie Chaplin, Salvador Dali, John Travolta, Steven Spielberg gibi isimler bulunuyor.