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Efsane restoranda lüks şaraplar kayıp

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#Ratatouille#Lüks Şaraplar#Notre Dame Katedrali
Efsane restoranda lüks şaraplar kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 07:00

‘Ratatouille’ filmine ilham veren efsanevi Paris restoranının 1.5 milyon Euro’luk (yaklaşık 50 milyon TL) şarabı ‘kaybettiği’ ortaya çıktı.

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Notre Dame Katedrali manzaralı lüks restoran ‘La Tour d’Argent’da rutin envanter kontrolü yapılırken, 300 bin şişe şarabın bulunduğu mahzende eksiklikler tespit edilince polise haber verildi.

Kayıp şişeler arasında, dünyanın en kaliteli ve en pahalı şaraplarından bazıları da yer alıyor.

2007 yapımı ünlü animasyon filmi ‘Ratatouille’ya ilham veren restoranı ziyaret edenler arasında eski İngiltere Kraliçe II. Elizabeth, Franklin Roosevelt, Charlie Chaplin, Salvador Dali, John Travolta, Steven Spielberg gibi isimler bulunuyor.

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#Ratatouille#Lüks Şaraplar#Notre Dame Katedrali

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