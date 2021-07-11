DYK Başkanı el-Mişri: Türk güçlerinin Libya’daki varlığı meşru

Başkent Trablus’ta basın mensuplarıyla buluşan Mişri, Anadolu Ajansı muhabirinin İkinci Berlin Konferansı’nın neticeleri hakkındaki sorusunu yanıtladı.

“İlkesel olarak hiçbir yabancı gücün topraklarında olmasını istemediklerini” kaydeden Mişri, Türk güçleri hariç tüm tarafların gayriresmi ve gayrimeşru şekilde Libya’da bulunduğunu, Türkiye’nin ise “meşru, resmi ve aleni bir şekilde geldiğini” söyledi. Mişri, yabancı güçlerin seçilmiş hükümet döneminde aşamalı şekilde çekilmesi gerektiğini ve Türk güçlerinin çıkışının diğer tarafların çekilmesinin ardından gündeme gelebileceğini kaydetti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor