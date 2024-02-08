Duyulmamış kahraman: İngilizleri şaşkına çeviren Türk şehri! Atatürk'ün sözleriyle tanıttılar...

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Pandemi kısıtlamaların kaldırılması ile uluslararası seyahatler eski ihtişamına geri döndü.

Dünya Turizm Örgütü'ne göre uluslararası seyahatler yüzde 90 oranında pandemi öncesi seviyelere geldi ve uluslararası gezginlerin çoğunun aklında ortak bir varış noktası var: Türkiye...

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN DÖRT ŞEHRİNDEN İKİSİ TÜRKİYE'DE

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Stacey Leasca imzasıyla yayınlanan analizde "Şaşırtıcı bir şekilde, dünyanın en çok ziyaret edilen dört şehrinden ikisi Türkiye'de; İstanbul ve Antalya." ifadeleri yer aldı ve Euromonitor International'ın 2023 yılına ait 'En iyi 100 Şehir Endeksi' raporundan detaylara yer verildi.



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Rapora göre, İstanbul 2023 yılında uluslararası ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre %26'lık artışla listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra (%17 artış) ve üçüncü sırada Dubai (%18 artış) yer aldı.

ANTALYA İNGİLİZLERİ ŞAŞIRTTI

Euromonitor International raporuna göre, Antalya 2023 yılında 2022 yılına kıyasla uluslararası ziyaretçi sayısında %29'luk bir artış yaşadı.

BBC nüfus açısından Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'un listede başı çekmesinin şaşırtıcı olmadığını vurgularken, Antalya'nın Paris (2,1 milyon), Hong Kong (7,4 milyon) ve New York (8,5 milyon) gibi büyük şehirlerin nüfuslarından çok daha büyük bir kalabalığı, 16,5 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlamayı başardığına dikkat çekti ve Antalya'yı 'duyulmamış kahraman' olarak tanımladı.



Antalya'nın Almanlar, Ruslar ve İngilizler için uzun zamandır popüler bir seyahat noktası olduğuna dikkat çeken yazar analizinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözlerine yer verdi.

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YÜZDE 308'LİK ARTIŞ

Türkiye'nin bu yıl daha fazla uluslararası turisti ağırlamaya hazır olduğunu belirten BBC, Türkiye'ye ziyaretçi çeken bir diğer hususun da büyüyen sağlık turizmi sektörü olduğunu hatırlattı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2022 yılında yaklaşık 1,2 milyon kişi sağlık turizmi için Türkiye'ye seyahat etti, bu 2021 yılına kıyasla %308'lik bir artış.

