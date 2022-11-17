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Düşürülen Malezya uçağı davasında karar açıklandı

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#Hollanda#Malezya Uçağı#Mahkeme
Düşürülen Malezya uçağı davasında karar açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 17:49

Hollanda mahkemesi, 2014 yılında Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının Ukrayna üzerinde düşürülmesine ilişkin davada nihai kararını bugün açıkladı.

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Hollanda mahkemesi, 2014 yılında Ukrayna'nın Donetsk kentinde düşürülen ve 289 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği kazada yargılanan iki eski Rus istihbarat görevlisi ve bir Ukraynalıyı uçağı düşürmekten suçlu buldu. Yargılanan dördüncü sanık ise beraat etti.

16 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkum olan 3 kişinin ömür boyu hapis cezası aldığı ve kurban yakınlarına en az 16 milyon Euro tazminat ödeyeceği öğrenilirken karar Ukrayna'da memnuniyetle karşılandı.

UKRAYNA MEMNUN

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı yaptığı ilk açıklamada kararın hem hukuki hem de ahlaki açıdan sembolik bir önem taşıdığını vurguladı.

RUS FÜZESİ İLE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLMİŞTİ

Kazaya ilişkin daha önce yapılan uluslararası bir araştırma sonunda, uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgede Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile düşürüldüğü belirtilmişti.

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#Hollanda#Malezya Uçağı#Mahkeme

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