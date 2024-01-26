Düşen uçakta büyük gizem: '74 kişi öldü, morga sadece 5 ceset götürüldü'

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Rusya’nın 65 Ukraynalı esiri taşıdığını iddia ettiği ve Çarşamba günü düşen askeri uçağın nasıl düştüğü sorusu hala netlik kazanmış değil.

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Rusya Savunma Bakanlığı uçakta altısı mürettebat 74 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuş ve Ukrayna'nın uçağı hedef alan iki füze fırlattığını öne sürmüştü. Rus parlamentosunun savunma komitesinde üst düzey bir isim olan Andrei Kartapolov da Ukrayna istihbaratına uçağın rotası hakkında bilgi verildiğini duyurmuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,, uçağın düşmesiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.

ZELENSKİ'DEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Ancak Ukrayna askeri istihbaratı bu iddiayı reddediyor. Kurum önceki esir takaslarında olduğu gibi Rusya'dan kendilerine hava sahasını güvenceye alma talebi gelmediğini öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise dün olayla ilgili olarak uluslararası soruşturma çağrısı yaptı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün kaza alanına girmesine ve inceleme yapmasına izin verilmesini isteyen Zelenski, Moskova’yı “Ukraynalı esirlerin hayatları ile oynamakla” da suçladı.

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Kiev uçakta kimlerin olduğuna dair güvenilir bilgi bulunmadığını savunuyor. Buna karşın Ukraynalı yetkililer Çarşamba günü için bir esir takası planlandığını kabul ediyor.



Ukrayna’nın düşen uçağa ilişkin ilk resmi olmayan açıklamasında, uçağın kargosunda S-300 füze savunma sistemi bulunduğu iddia edilmişti.



Bugün ABD'li yayın organı CNN International'da yer alan bir analizde Ukrayna Savunma İstihbaratı (DI) sözcüsü Andriy Yusov'un sözlerine yer verildi.



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Yusov CNN'e yaptığı açıklamada Rusya'nın kazada 74 kişinin öldüğünü duyurduğunu ancak morga getirilen ceset sayısının sadece 5 olduğunu açıkladı. Bu uçaktaki mürettebat sayısıyla eşleşiyor.

Yusov ayrıca, Rus IL-76 uçaklarının sıklıkla S-300 füzelerini taşımak için kullanıldığını hatırlattı ve Rusya'nın, Harkiv'e yönelik saldırı dalgalarının ardından Belgorod bölgesindeki füzelerini yeniden stokladığını iddia etti.

KARA KUTU BULUNDU

Öte yandan düşen uçağın kara kutularının bulunduğu açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, kara kutuların her ikisinin de iyi durumda olduğu ve soruşturma için yetkililere teslim edildiği aktarıldı. Kaza yerinde bulunan kara kutuların bugün Savunma Bakanlığı’na ait laboratuvarlara teslim edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER UÇAĞIN HAVADA VURULDUĞUNU DESTEKLİYOR ANCAK CAN KAYBI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

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CNN Rusya'nın uçakta Ukraynalı esirler olduğuna dair yeterli kanıt sunamadığını vurguladı ve kaza yerinden gelen görüntülerde enkazın çevresinde sadece birkaç cansız bedenin görüldüğünü yazdı.



Sosyal medyada paylaşılan videoda, Belgorod’un 70 kilometre kuzeydoğusundaki Yablonovo’ya düşen uçağın patlama anı görülüyor. BBC'nin danıştığı uzmanlar da, paylaşılan görüntülerin, uçağın havada vurulduğunu destekler nitelikte olduğunu kaydediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Çkalovski Hava Üssü'nden kalkan uçak, Belgorod'a gidiyordu.

Bölge, Rusya-Ukrayna sınırında yer alıyor.