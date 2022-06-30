Dünya'yı umutlandıran açıklama geldi... Rusya'dan Ukrayna'ya jest!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Savaşın ilk gününden beri gündemden düşmeyen Yılan adası ise sayısız çatışmaya sahne oldu.

Karadeniz'deki bu stratejik nokta için Rusya dikkat çeken bir adım attı.

Rusya adadaki kuvvetlerini geri çektiğini duyurdu ve bunu 'iyi niyet jesti' olarak nitelendirdi.

Aynı açıklamada söz konusu adımın Kiev'in tarım ürünleri ihraç etmesine izin vermek için atıldığının altı çizildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'30 Haziran'da iyi niyet göstergesi olarak Rus silahlı kuvvetleri Yılan Adası'ndaki görevlerini tamamladı ve orada konuşlu bir garnizonu geri çekti.

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SAVAŞIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

Rus askerler hiç beklemediği kadar sert bir yanıt almıştı: Küfürlü bir "Defolun gidin!"

Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Yılan Adası’nda yaşanan olaylar savaşın devam etmesiyle birlikte adeta Ukrayna’daki Rus işgalinin sembollerinden bir haline gelmiş, Ukrayna hükümeti bu askerlere cesaret madalyası takmakla yetinmemiş ve olay anını ölümsüzleştiren pullar basmıştı.

Ukrayna geçtiğimiz aylarda Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli savaş gemisine füze ile saldırmış ve gemi Karadeniz'in soğuk sularına gömülmüştü.

GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

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186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemi savar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı.

2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.