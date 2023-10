Dünyayı şoke eden o korkunç olay yıllar sonra yeniden gündemde... Tüyler ürperten istismar ve dolandırıcılık böyle ortaya çıktı

Blanchard'ların hikâyesi "The Act" isimli diziye de konu oldu. Dizide Dee Dee'yi Patricia Arquette, Gypsy Rose'u ise Joey King canlandırıyordu. Dizi yayına girdiğinde bir aile dostu aracılığıyla açıklama yapan gerçek Gypsy Rose, King'in kendisini canlandırmasından memnun olduğunu ancak dizide çok fazla tutarsızlık olduğunu belirtmişti. The Act'in yanı sıra "Dr Phil's Mother Knows Best: A Story of Munchausen by Proxy and Murder" ve "Mommy Dead and Dearest" isimli belgeseller de Blanchard'ların hikâyesini anlatan kurgu dışı yapımlar arasında öne çıkıyor.