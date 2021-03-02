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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 18:45 | Son Güncelleme:

Dünyayı meraklandıran haber! İlk uzay otelinin açılacağı tarih belli oldu!

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Dünyayı meraklandıran haber! İlk uzay otelinin açılacağı tarih belli oldu!

ABD'de faaliyet gösteren The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu'na kurulacak otel, ilk müşterilerini 2027'de ağırlayacağı açıklandı. 400 kişi kapasiteli otelin içerisinde birden fazla restoranın yanı sıra sinema, spor salonu, bar ve spa da yer alacak.

Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu'na inşa edilecek olan otel, ilk müşterilerini 2027 yılında ağırlayacağı duyuruldu.

Dünyayı meraklandıran haber İlk uzay otelinin açılacağı tarih belli oldu

400 kişi kapasiteli otelin içerisinde birden fazla restoranın yanı sıra sinema, spor salonu, bar ve spa da yer alacak. 2027'de açılacak olan projenin inşası 2025 yılında başlanacak. Otelin bazı kapsüllerinin uzay araştırmaları için Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı’na (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) satılabileceği de öngörülüyor. Otelin maliyeti ve gecelik konaklama ücretine dair bilgi paylaşılmazken, proje Alman fizikçi Wernher von Braun, tarafından önerildi.

İlk uzay oteli 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak.

Dünyayı meraklandıran haber İlk uzay otelinin açılacağı tarih belli oldu

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