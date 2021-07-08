Dünyanın sırrı elmasta saklı

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2.7 milyar yıl öncesine ait elmaslar, bu dönemde uçucu gazların var olduğunu ortaya koydu. Bu da, Dünya’da yaşamın oluşması için önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Michael Broadley, Goldschmidt Jeokimya konferansında yaptığı konuşmada, “2.7 milyar yıl yaşındaki elmaslarda tespit edilen gazlar, o dönem atmosferde bulunan uçucu gaz miktarının bugünküyle oldukça benzer olduğunu gösteriyor. Bu da Dünya’nın 2.7 milyar yıl önce biyolojik çeşitliliğin oluşmasına elverişli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor