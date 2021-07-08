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Dünya
Haber Giriş: 08.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dünyanın sırrı elmasta saklı

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Dünyanın sırrı elmasta saklı

Milyarlarca yıl içinde oluşan elmaslar, yeryüzündeki yaşama dair önemli bilgiler barındırıyor.

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2.7 milyar yıl öncesine ait elmaslar, bu dönemde uçucu gazların var olduğunu ortaya koydu. Bu da, Dünya’da yaşamın oluşması için önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Michael Broadley, Goldschmidt Jeokimya konferansında yaptığı konuşmada, “2.7 milyar yıl yaşındaki elmaslarda tespit edilen gazlar, o dönem atmosferde bulunan uçucu gaz miktarının bugünküyle oldukça benzer olduğunu gösteriyor. Bu da Dünya’nın 2.7 milyar yıl önce biyolojik çeşitliliğin oluşmasına elverişli olduğunu ortaya koyuyor” dedi. 

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