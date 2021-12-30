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Dünyanın konuştuğu olayda flaş gelişme... Ve Maxwell suçlu bulundu!

#Ghislaine Maxwell#Jeffrey Epstein#Taciz
Dünyanın konuştuğu olayda flaş gelişme... Ve Maxwell suçlu bulundu

Dünyanın dikkatle izlediği davada karar çıktı. Ghislaine Maxwell, pedofil finansçı Jeffrey Epstein'ın küçük yaştaki kız çocuklarını istismar etmesine aracılık sağlamanın da aralarında bulunduğu altı suçun beşinden mahkûm edildi. Maxwell 40 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

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Jeffrey Epstein, küçük yaşta çocuklara cinsel tacizle suçlanıyordu ve ve Ağustos 2019'da New York'un Manhattan bölgesinde hakim karşısına çıkmayı beklediği sırada hücresinde ölü bulunmuştu.

Aralık 2020'de tutuklanan Maxwell, 2001 ve 2004 yılları arasında bir dönem kendisinin de ilişkisi bulunduğu bilinen Jeffrey Eipstein’e küçük yaşta kızlar bulmakla suçlanıyor.

Maxwell benzer şekilde 1994-1997 yılları arasında da Epstein’in cinsel suçlarına aracılık etmekle suçlanıyor.

Ghislaine Maxwell hakkında ayrıca 2016 yılı tarihli bir yalancı şahitlik suçlaması da bulunuyor.

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