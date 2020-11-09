Dünyanın gözü ilklerin kadınında

ABD’de 5 gün süren belirsizliğin ardından Demokrat aday Joe Biden’in başkanlık seçimini kazanmasıyla, gözler ABD tarihinin ilk kadın, Asya kökenli ve siyah başkan yardımcısı Kamala Harris’e çevrildi. Harris, 1964’te California’nın Oakland şehrinde Hindistan’dan ABD’ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyah bir babadan dünyaya geldi. Annesi ve babasının, kendisi 7 yaşındayken boşanmasının ardından Harris, kardeşiyle annesinin yanında Berkeley’de büyüdü. Harris’in göğüs kanseri konusunda araştırma yapan annesi 2009 yılında hayatını kaybetti, babası ise hâlâ hayatta. Önce Washington’daki Howard Üniversitesi’nde siyaset bilimi okuyan, sonra California’da hukuk eğitimi alan Harris uzun yıllar San Francisco’da savcılık yaptı. 2003 yılında savcılığa başlayan Harris’in ilk üç yılında, davalardaki mahkûmiyet oranı yüzde 52’den yüzde 67’ye fırladı.

EYALET BAŞSAVCISI

İsmi Sanskritçede “nilüfer çiçeği” anlamına gelen Harris, 2010’da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde bu göreve seçilen ilk siyah ve ilk kadın oldu. 2014’te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016’da yapılan başkanlık seçimlerinde de California’dan Kongre’ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyah senatör unvanını aldı. 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday adayı olan Harris, ön seçimlerde elendi. Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020’de Harris’i “Başkan Yardımcısı” olarak yarışa soktuğunu duyurdu. Harris’in Biden ailesiyle tanışıklığı ise yeni değil. Harris ile Joe Biden’ın 2015’te kanserden ölen oğlu Beau Biden’ın iyi bir dostlukları olduğu biliniyor.

RUSYA SORUŞTURMASI

Kongre’ye girdikten sonra Harris, adını ilk kez ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017’de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD’ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgesine gösterdiği tepkiyle duyurdu. Harris, 2017’de Trump’ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018’de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçilerek Rusya’nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senato’daki soruşturmalarda aktif rol aldı. Harris, Yargı Komitesi’nin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesi’nde de görev aldı. 2014’te avukat Doug Emhoff ile evlenerek iki çocuğun üvey annesi olan Harris’in, ABD Başkan Yardımcılığı görevine geldikten sonra sivil haklar ve ırkçı adaletsizlik üzerine etkili çalışmalar yapmasının beklendiği kaydediliyor.

SÖZDE ‘SOYKIRIM’ İDDİASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

HARRIS, Senato’da 1915 olaylarının “Ermeni Soykırımı” olarak tanınması için büyük çaba göstermişti. O dönem California eyaletinden Senatör olan Harris, 2019’da Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu’na 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanınması için önerge verdi. Harris’in seçim bölgesinde Ermeni diasporasının etkili olduğu biliniyor. Harris bir açıklamasında, “İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım” demişti.

‘SONUNCU OLMAYACAĞIM’

ABD’nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, Delaware eyaletinde yaptığı zafer konuşmasında, “Bu göreve gelen ilk kadın olabilirim ama son kadın olmayacağım” dedi. Harris, yaptığı zafer konuşmasında 19 yaşında Hindistan’dan ABD’ye gelen annesi Shyamala Gopalandan da bahsetti. Harris, “Belki bu anı tam olarak hayal etmemişti, ama böyle bir anın mümkün olduğu bir Amerika’ya derinden inanıyordu” dedi. Harris konuşmasında ayrıca, “Ülkemizde var olan en önemli engelleri aşma ve başkan yardımcısı olarak bir kadını seçme cesaretine sahip olması Joe’nun karakterinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

YENİ YÖNETİM İÇİN ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Dört yıl aradan sonra başkan olarak Beyaz Saray’a dönen Joe Biden’ın birlikte çalışacağı isimlerin, parti içinde dengeli olarak, ilerici, ılımlı olması bekleniyor. Hatta kabinede birkaç Cumhuriyetçi’nin de olması öngörülüyor. 20 Ocak’ta ABD Kongresi önünde yemin ederek görevi Başkan Trump’tan alacak olan Biden’ın, önümüzdeki iki buçuk ay içinde, koronavirüs salgının üstesinden gelmesine ve ekonomiyi yeniden inşa etmesine yardımcı olacak güçlü bir yönetim ekibi kurması gerekiyor. Kabine için potansiyel adayları aylardır inceleyen Biden’ın geçiş ekibi, önümüzdeki hafta yeni Başkan’a olası seçenekleri liste halinde sunacak. Biden’ın, ekibini seçerken acele etmeyeceği, pek çok adayla mülakat yapacağı bu yüzden sürecin uzayacağı belirtiliyor.

SENATO ONAYLAYACAK

Kampanyasına para akıtan Wall Street ve Silikon Vadisi’nin çıkarlarını da gözetmesi beklenen Biden’ın, adaylarını halen Cumhuriyetçi çoğunluğun olduğu Senato’da onaylatması gerekiyor. Bakanlıklar için adı geçen isimler şöyle:

Savunma Bakanlığı için Michele Flournoy: Eski bir Savunma Bakanlığı Müsteşarı olan Michele Flournoy’un adı, Pentagon için şimdiden öne çıkıyor.

Dışişleri Bakanlığı için Susan Rice: Eski Başkan Obama’nın ilk döneminde BM Daimi Temsilciliği yapan Rice, Obama’nın ikinci döneminde de Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı.

Hazine Bakanlığı için Lael Brainard: Yeni hazine bakanının önceliği pandemi sırasında küçülen ekonomi ve artan işsizlikle mücadele olacak. Birçok kişi, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard’ın Biden yönetiminde Hazine Bakanlığı’na getirilmesini bekliyor.

Adalet Bakanlığı için Doug Jones: Alabama Senatörü Doug Jones’un bu seçimde koltuğunu kaybetmesi, kendisini Biden için hazır aday yapıyor. Alabama eski Başsavcısı Jones, sivil haklar davalarıyla tanınıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı için Alejandro Mayorkas: İç Güvenlik Bakan Yardımcılığı yapan Mayorkas, daha önce de ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi Direktörlüğü yapmıştı. Kendisi Küba kökenli.

Ticaret Bakanlığı için Meg Whitman: Geçmişte eBay ve HP’de CEO’luk görevlerini üstlenmiş bir isim.

Enerji Bakanlığı için Ernest Moniz: Nükleer fizikçi Ernest Moniz daha önce de bu görevde bulunmuştu.