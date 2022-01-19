Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

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Guinnes Rekorlar Kitabı'na “dünyanın en yaşlı adamı” olarak adını yazdıran 112 yaşındaki İspanyol Saturnino de la Fuente, yeni yaşına günler kala hayatını kaybetti.

Yetkililer, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını geçtiğimiz Eylül ayında alan Fuente’nin yarın defnedileceğini açıkladı.

İspanya’nın kuzeybatısındaki Leon kentindeki evinde yaşamını yitiren Fuente’nin 8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının da 22 çocuğu bulunuyor.

Fuente, 11 Şubat 1909'da Leon'un Puente Castro semtinde dünyaya gelmişti.

Guinnes Rekorlar Kitabı'ndan da Fuente'nin ölümü ile ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada ölüm haberinin Eylül 2021'de Saturnino'nun yaşayan en yaşlı erkek olarak rekorunu doğrulamaya yardımcı olan Kıdemli Gerontoloji Danışmanı Robert Young tarafından doğrulandığı bingisine yer verildi.

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Aynı açıklamada 'Rekor sahibi, tam olarak 112 yıl 211 gün yaşayan en yaşlı adam olarak tarihe geçti' denildi.