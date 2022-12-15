Dünyanın en kısa adamı seçildi... 65 santimetre boyunda! Ağır olduğu için akıllı telefon taşıyamıyor

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Sosyal medya İran'dan gelen haberi konuşuyor...

Ülkenin kuzeyinde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh isimli adam Guinness Rekorlar Kitabı tarafından yaşayan en kısa insan seçildi.

Boyu 65.24 santimetre olan 20 yaşındaki adamım ağırlığı ise sadece 6.5 kilo.

Ağır olduğu için akıllı telefon taşıyamadığını belirten 20 yaşındaki adamın hayalleri arasında dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa'yı görmek vardı.

Rekorun yeni sahibi olmak için Guinness yetkilileri ile Dubai'de buluşan Ghaderzadeh'in bu hayali bu sayede gerçek oldu.

Afshin'in boyu burada 24 saat içerisinde tam üç defa ölçüldü ve dünyanın yaşayan en kısa insanı olduğu teyit edildi.

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Bu rekorun bir önceki sahibi olan Edward Hernandez'in boyu 72 santimetre olarak ölçülmüştü.

İranlı yeni rekortmen 36 yaşındaki rakibinden 7 santimetre daha kısa olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Okula gidemeyen yeni rekortmen okuma yazmayı yıllar sonra öğrendi.