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Dünyanın en kısa adamı seçildi... 65 santimetre boyunda! Ağır olduğu için akıllı telefon taşıyamıyor

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#Guinness Dünya Rekorlar Kitabı#Rekor#Dünya
Dünyanın en kısa adamı seçildi... 65 santimetre boyunda Ağır olduğu için akıllı telefon taşıyamıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 15:15

Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın yaşayan en kısa kişisini belirledi. 65 santimetre boyunda olan adamın apır olduğu için akıllı telefon taşıyamadığı açıklandı.

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Sosyal medya İran'dan gelen haberi konuşuyor...

Ülkenin kuzeyinde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh isimli adam Guinness Rekorlar Kitabı tarafından yaşayan en kısa insan seçildi.

Boyu 65.24 santimetre olan 20 yaşındaki adamım ağırlığı ise sadece 6.5 kilo.

Dünyanın en kısa adamı seçildi... 65 santimetre boyunda Ağır olduğu için akıllı telefon taşıyamıyor

Ağır olduğu için akıllı telefon taşıyamadığını belirten 20 yaşındaki adamın hayalleri arasında dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa'yı görmek vardı.

Rekorun yeni sahibi olmak için Guinness yetkilileri ile Dubai'de buluşan Ghaderzadeh'in bu hayali bu sayede gerçek oldu.

Afshin'in boyu burada 24 saat içerisinde tam üç defa ölçüldü ve dünyanın yaşayan en kısa insanı olduğu teyit edildi.

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Dünyanın en kısa adamı seçildi... 65 santimetre boyunda Ağır olduğu için akıllı telefon taşıyamıyor


Bu rekorun bir önceki sahibi olan Edward Hernandez'in boyu 72 santimetre olarak ölçülmüştü.

İranlı yeni rekortmen 36 yaşındaki rakibinden 7 santimetre daha kısa olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Okula gidemeyen yeni rekortmen okuma yazmayı yıllar sonra öğrendi.

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#Guinness Dünya Rekorlar Kitabı#Rekor#Dünya

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