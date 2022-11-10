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Dünyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi! ABD polisi saldırgana bir şarjör mermi sıktı

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#ABD#Polis#Saldırgan
Dünyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi ABD polisi saldırgana bir şarjör mermi sıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:45

ABD’nin Baltimore kentinde polis, kadına bıçakla saldıran şahsa bir şarjör mermi boşalttı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve dünyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde iki polis, bıçaklı saldırı ihbarı üzerine Fulton ve Lafayette caddelerinin kesiştiği noktaya geldi.

Aracından inen polis memuru Zachary Rutherford silahını çekerek, yerde yatan bir kadının üzerine atlayan bıçaklı saldırgana doğru koştu.

Polis memuru, “yere yat” şeklinde seslendiği saldırganın uyarıya kulak asmaması sonucu ateş açmaya başladı.

TOPLAM 14 EL ATEŞ ETTİ

Kadın yerden kalkıp kurtulurken, polis yakın mesafeden saldırgana ateş etmeye devam etti. Saldırgana toplam 14 el ateş eden polis, daha sonra şarjörünü değiştirdi. O anlar iki polisin de vücut kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEPKİ ÇEKTi

Polis memurunun vurulan ve yerinden kalkamayan saldırgana bir şarjör mermi sıkması, sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Saldırganın babası Carlton Moorehead de, “Polis aşırıya kaçtı, kadar ileri gitmemeliydi” diyerek oğlunun zihinsel problemleri olduğunu, polisin durumu yanlış bir şekilde ele aldığını iddia etti.

"POLİSİN KADININ HAYATINI KURTARDIĞI AÇIK"

Baltimore Polis Komiseri Michael Harrison düzenlediği basın toplantısında, “Polis memurunun bu kadının hayatını kurtardığı açık” dedi.

Polis memuru Rutherford'un ateş ettiği el sayısının doğru olup olmadığı sorulan Komiser Harrison, bunun Maryland Başsavcılığı Bağımsız Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturma sonucunda anlaşılabileceğini söyledi.

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#ABD#Polis#Saldırgan

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