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Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa harekete geçti!

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#ABD#Mauna Loa#Hawaii
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 19:42

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa Yanardağ'ında patlama meydana geldi. Yetkililer yanardağın yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez patlayarak lav püskürttüğünü ve acil durum ekiplerinin alarma geçtiğini açıkladı

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin Hawaii eyaletindeki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa'nın yaklaşık 40 yıldır ilk kez patladığını açıkladı. 

Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi. 

UYARISI SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı.

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#ABD#Mauna Loa#Hawaii

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