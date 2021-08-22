Dünyadan Taliban’la ‘işbirliği’ mesajları

Taliban’a dair söz konusu ülkelerin yayınladıkları mesajlar özetle şu şekilde:

ABD: Başkan Joe Biden, ülkesinin Taliban ile “yakın temas” halinde olduğunu söyledi. Biden, ülkeyi denetimi altına alan Taliban’a, Amerikalılara herhangi bir saldırıda “çabuk ve güçlü bir tepki verileceğinin” örgüte iletildiğini kaydetti. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Başkanı, kendisi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın müttefikler ile birlikte Taliban üzerinde “uluslararası baskı oluşturmak” için çalıştığını söyledi.

İNGİLTERE: Başbakan Boris Johnson, Afganistan için “bir çözüm bulmak” adına Taliban’la birlikte çalışabileceğini ifade etti. Johnson, İngiltere hükümetinin acil durum komitesi Cobra’yla yaptığı toplantının ardından “Havaalanında durumun istikrara kavuştuğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı ve “Afganistan’da bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalar devam edecek. Tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışma da sürecek” şeklinde konuştu.

RUSYA: Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü büyük oranda ele geçirmesinin ardından önceki gün ilk kez yaptığı açıklamada, “Taliban’ın ülkenin neredeyse tamamını kontrol ettiği gerçeğini kabul etmeliyiz” dedi. Putin, “Taliban’ın Afganistan’da düzeni sağlayacağı, yabancı diplomatik misyonların güvenliğine ve komşu ülkelere teröristlerin geçişine engel olacağına dair verdiği sözleri tutmasını umduğunu” söyledi.

ÇİN: Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin’in, Afganistan’da yeni ve meşru bir hükümet kurulana kadar Taliban’ı meşru bir otorite olarak görmeyeceğini ancak örgütle çalışmaya hazır olduğunu duyurdu. Vang Yi, yeni hükümet kurulması sürecinde uluslararası toplumun Afganistan’a baskı yapmak yerine desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bakan Vang, “Uluslararası toplum daha fazla baskı uygulamak yerine Afganistan’ı olumlu yönde teşvik etmeli ve yönlendirmeli” diye konuştu.

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