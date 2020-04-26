Dünya'dan sevindiren haber: O delik kapandı

Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi yaptığı açıklamada “23 Mart itibarıyla yapılan incelemelerde Kuzey Kutbu’nda ozon tabakası üzerinde gözlemlenen en geniş delik kapandı” ifadesine yer verildi.

OZON ZENGİNİ HAVA

Buna göre, kutuplardaki yüksek basınç nedeniyle soğuk havanın normalde kutup bölgelerine yoğunlaşması gerekiyor. Ancak 2019 yılında kutuptaki soğuk havanın güneye doğru kayması sonucunda kutupta hava sıcaklıkları artarken ozon zengini hava da bölgeye ulaşma fırsatı buldu. İşte bu ozon tabakasının onarılmasına katkıda bulundu. Ozon tabakası dünyayı zararlı mor ötesi ışınlardan koruyor.