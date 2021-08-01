Dünyadan destek ve dayanışma mesajları: Geçmis olsun Türkiye

TÜRKİYE’de yaşanan yangın felaketi için birçok ülke dayanışma ve taziye mesajı gönderdi. Bazı ülkeler yardım teklifinde bulundu, ünlüler sosyal medyadan üzüntülerini ifade eden paylaşımlar yaptı. Öne çıkan mesajlar şöyle:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Orman yangınlarının topluluklar için ne kadar yıkıcı olabileceğini anlıyoruz ve Türkiye’de bundan etkilenen kurbanlara ve ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. NATO müttefikimizin yanındayız ve yardım taleplerine yanıt vermeye hazırız.

ABD Ankara Büyükelçiliği: Yangınlarla mücadele eden itfaiye memurları, yardım görevlileri ve vatandaşları cesaretleri nedeniyle kutluyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Mevlüt Çavuşoğlu ile orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek vermeye hazırız.

Pakistan Başbakanı İmran Khan: Türkiye hükümetinin ve halkının yanındayız ve yangınlarında yaşamını yitirenlerin acısını paylaşıyoruz. Bu zor zamanlarda Pakistan, Türk hükümetine ve halkına her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz. Hayır dua ve imkânlarımız Türkiye’deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır.

İran Ankara Büyükelçiliği: Birkaç adet helikopter ile bir yangın söndürme uçağını çalışmalara katılmak için göndermeye hazırız.

Mısır Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını derin üzüntüyle takip ediyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: Yangınlardan etkilenen Türk halkı ile tam dayanışma içindeyiz. Kalbimiz kurbanlar ve aileleri ile sahadaki görevlilerle birlikte. Fransa, Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazırdır.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: Dostum Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, Türkiye’nin gerekli bulması halinde herhangi bir şekilde yardıma hazır olduğumuzu belirttim. Halklar özellikle zor anlarda birbirlerine dayanışmalarını gösterirler.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grusko: Durumu yakından izliyoruz. Bildiğiniz gibi bu felaketle başa çıkabilmeleri için Türk makamlarına destek sağladık. Türk hükümeti ile sürekli temas halindeyiz.

İsrail Maslahatgüzârı Irit Lillian: Kalbimiz kurbanlar ve aileleriyle. Bundan etkilenenlerin doğayla birlikte herkesin iyileşmesini umarım.

Çin Ankara Büyükelçiliği: Hayatını kaybedenlere başsağlığı, mağdurlara geçmiş olsun diliyoruz. Türk halkının acısını yürekten paylaşıyor, mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz.

İtalya Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, tüm itfaiye ve yardım ekiplerinin özverilerini takdir ediyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ: YARDIMA HAZIRIZ

TÜRKİYE’nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları Avrupa Birliği tarafından yakından izleniyor. Brüksel ile Ankara arasında konuya ilişkin temaslar artarken AB Komisyonu’nun Kriz İdaresinden Sorumlu Üyesi Janez Lenarçiç, yangınları büyük endişeyle takip etiklerini belirterek, “Yardım etmeye hazırız” mesajı verdi. AB Komisyonu bu kapsamda Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi’nden (ERCC), Türkiye’den gelebilecek olası bir talep için hazır olunmasını istedi. Türkiye, AB’nin Sivil Koruma Mekanizması’nın (EUCPM) üye ülkeler dışındaki altı katılımcı ülkesi arasında yer alıyor. Orman yangınlarında da devreye sokulabilen bu mekanizma aracılığıyla talepte bulunan ülkeye uçak ve helikopter gibi yardımlar sağlanıyor. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)





AZERBAYCAN’DAN 100 KİŞİLİK EKİP GELDİ



Azerbaycan, yangınlarla mücadeleye destek için Türkiye’ye ekip gönderdi. Dalaman Havalimanı’na gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 100 kişilik grup, ilk olarak Marmaris-Datça karayolu üzerindeki ormanlık alanda devam eden yangına müdahale etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilave olarak 220 kişilik itfaiye ekibi ve aralarında bir helikopterin de bulunduğu yangın söndürme ekipmanın yola çıkacağı belirtildi.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ’

Kamil Dilaverev DHA’ya yaptığı açıklamada, “Durum çok kötü ama her zaman Türk kardeşlerimiz için elimizden geleni yaparız” dedi. Kufeyt Abdullahev de “Var gücümüzle yardım etmek için çalışıyoruz. İstiyoruz ki hızlıca buraları kurtaralım, diğer yerlere geçelim” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: BİRÇOK DIŞİŞLERİ BAKANI ARIYOR



Antalya’da devam eden yangınlara dair bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışmalara katılmak üzere Ukrayna’dan 3 uçak geldiği bilgisini verdi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Ukrayna’dan, Cumhurbaşkanımızın da (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky ile görüşmesiyle beraber, 3 tane daha uçak geldi. Biraz önce (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell aradı. Birçok dışişleri bakanı arıyor, her yerden mesaj atanlar var.”

HELİKOPTER TEKLİF ETTİLER

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic’in kendisini aradığını ve 140 yangın söndürme uzmanı göndermeyi teklif ettiğini anlatan Çavuşoğlu, “Teşekkür ettik kendilerine” diye konuştu. Azerbaycan’dan gelen ekibe de değinen Bakan Çavuşoğlu, “Azerbaycan’dan 102 kişi geliyor, bugün (dün) geldi. Onlar helikopter dahil bazı araç gereç de göndermek istediler ama onlar karayoluyla gelecek, teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki yangınlar dünyaca ünlü isimleri de üzdü. Bella Hadid’den Dua Lipa’ya birçok ünlüden Türkiye’ye destek mesajları yağdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK PAYLAŞIMLARI

ABD’li model Bella Hadid: Bu çok üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa: Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Doğa anayı koruyalım. Türkiye seninleyim.

İtalyan oyuncu Michele Morrone: Türkiye’nin yanındayım, bu yakında bitecek.

İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton: Dualarım Türkiye ve gezegenle...

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor