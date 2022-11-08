Dünyada ilk kez yapay kan nakledildi

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İngiliz biliminsanları laboratuvarda üretilen kanı, klinik çalışma kapsamında ilk kez insana nakletti. Birkaç yemek kaşığı miktarındaki kanın vücutta nasıl işlev göstereceği test edilecek. Araştırmanın amacı, kan bağışının yerini almak değil. Çalışma, hayati önemde olan ama çok nadir görülen kan gruplarını üretme amacı taşıyor. Örneğin ‘Orak Hücreli Anemi’ hastası olan kişiye düzenli kan nakli yapılması gerekiyor. Eğer nakledilen tam bir uyum göstermezse vücut bunu reddetmeye başlıyor ve tedavi başarısız oluyor.

NADİR GÖRÜLEN KAN GRUPLARI

Bristol Üniversitesi’nden Profesör Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok nadir olduğunu söylüyor ve ‘sadece 10 kişide görülen’ kan gruplarının var olduğunu anlatıyor. Örneğin ilk kez Hindistan’da görülen Bombay adı verilen kan grubundan İngiltere çapında yalnızca üç ünite bulunuyor. Bu araştırma projesi Bristol, Cambridge, Londra’da ekiplerin birlikte çalışması ile ilerliyor ve ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerine odaklanıyor.

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YAPAY KAN NASIL ELDE EDİLİYOR

Bağışla elde edilen 470 ml civarında bir kan alınıyor. Manyetik boncuklar ile kırmızı kan hücrelerine dönüşme özelliği olan kök hücreler ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan bu kök hücrelerin laboratuvar ortamında çoğalması sağlanıyor. Ve bunlar kırmızı kan hücresi olmaya yönlendiriliyor. Üç haftalık işlem sonunda yarım milyon kök hücresi bulunan havuzdan 50 milyar kırmızı kan hücresi elde ediliyor. Bunlar da filtrelenerek, nakil edilebilecek 15 milyar kırmızı kan hücresine kadar indiriliyor. Klinik deneylerin 10 sağlıklı insan üzerinde başladığını belirten Prof. Toye, bağışla elde edilen kanın, aranan nitelikteki kana dönüştürüleceği bir üretim hattı oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.