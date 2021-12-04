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Dünyada bir ilk! Hayvanat Bahçesi'ndeki iki su aygırı Covid'e yakalandı

#Belçika#Koronavirüs#Hayvanat Bahçesi
Dünyada bir ilk Hayvanat Bahçesindeki iki su aygırı Covide yakalandı

Belçika'nın Anvers (Antwerp) Hayvanat Bahçesi'ndeki Imani ve Hermian adlı iki su aygırının Kovid'e yakalandığı açıklandı.

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Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, bu dünya genelinde su aygırlarında rastlanan ilk resmi koronavirüs vakası.

Su aygırlarının durumu iyi, ancak hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmiyor.

Belçika Ulusal Veterinerlik Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede, Imani ve Hermian adlı su aygırlarının testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, su aygırlarının sadece burun akıntısı sorunu var. Ziyaret yasağı konan ve tecrit altında tutulan hayvanların bakıcıları da koruyucu kıyafetler giyiyor. Bakıcıların testleri negatif çıktı.

KOVİD'E İLK ONLAR YAKALANDI

Anvers Hayvanat Bahçesi'ndeki tüm hayvanlara geçen yıl koronavirüs testi yapıldı, ancak hiçbir hayvanda enfeksiyona rastlanmadı. Su aygırları, hayvanat bahçesinin Kovid'e yakalanan ilk sakinleri oldu.

Yetkililere göre, bu aynı zamanda dünyada su aygırlarında resmi olarak saptanan ilk Kovid vakası. Dünya çapında koronavirüs vakaları daha önce kedigiller ile büyük maymun türlerinde ortaya çıkmıştı.

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Yetkililer, iki su aygırının nasıl virüse yakalandığını bilmiyor. Bakıcıların bugüne kadar yapılan testleri negatif çıktığı için, hayvanların virüsü nasıl kaptığı araştırılıyor.

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#Belçika#Koronavirüs#Hayvanat Bahçesi

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