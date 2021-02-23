Dünyaca ünlü oyuncuya 'tecavüz' suçlaması!

72 yaşındaki Depardieu, 2018'de Paris'te bir apartman dairesinde o dönemde 22 yaşında olan genç bir oyuncuya tecavüzle suçlanmıştı.

Başta delil yetersizliğinden düşürülen dava, ismi belirtilmeyen aktristin tekrar şikâyetçi olması üzerine yeniden açıldı.

'Cyrano de Bergerac' filmindeki performansıyla 1991'de Oscar'a aday gösterilen Depardieu, iddiaları reddediyor.