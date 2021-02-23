MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMagazin HaberleriDünyaca ünlü oyuncuya 'tecavüz' suçlaması!
GeriMagazin Dünyaca ünlü oyuncuya 'tecavüz' suçlaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 23.02.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü oyuncuya 'tecavüz' suçlaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyaca ünlü oyuncuya 'tecavüz' suçlaması!
Abone Olgoogle-news

Dünyaca ünlü Fransız aktör Gérad Depardieu, üç yıl önce genç bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor.

72 yaşındaki Depardieu, 2018'de Paris'te bir apartman dairesinde o dönemde 22 yaşında olan genç bir oyuncuya tecavüzle suçlanmıştı.

Başta delil yetersizliğinden düşürülen dava, ismi belirtilmeyen aktristin tekrar şikâyetçi olması üzerine yeniden açıldı.

'Cyrano de Bergerac' filmindeki performansıyla 1991'de Oscar'a aday gösterilen Depardieu, iddiaları reddediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi