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Dünya yörüngeden çıktı! Yer altı suyu çok kullanıldı

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#Amerikan Jeofizik Birliği#Dünya#Güney Kore
Dünya yörüngeden çıktı Yer altı suyu çok kullanıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

Yeni bir araştırmaya göre yer altı suları o kadar fazla kullanıldı ki, Dünya’nın dönüş ekseni sadece 20 yılda yaklaşık 80 cm doğuya kaydı.

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Amerikan Jeofizik Birliği’nden araştırmacılar, yer altı sularının aşırı tüketilmesi sonucu Dünya’nın dönüş ekseninin 20 yılda 80 cm doğuya kaydığını tespit etti. Yer altı sularının etkisi olmadan böyle bir değişimin mümkün olmayacağına dikkat çeken araştırmacılar, bunun için yüzeyin altından en az 2 trilyon ton su çekildiğini tahmin etti. Yer altı suları, içme ve tarımsal sulama gibi amaçlarla kullanılıyor. Uzmanlar, su kullanımının Dünya’nın hareketini nasıl etkilediğini ise şöyle açıklıyor: Gezegendeki suyun dağılımı, ağırlığın nasıl dağıldığını etkiler. Su hareket ettikçe Dünya da biraz farklı döner.

MEVSİMLER ETKİLENİR Mİ

Araştırma, 1993 ile 2010 yılları arasındaki ölçümler üzerinden yapıldı. Çalışmayı yöneten Seul Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Ki-Weon Seo, bunun, yer altı suyunun dağılımının, dönme kutbunun kayması üzerinde etkiye sahip olduğunu kanıtladığını söyledi. Güney Koreli bilim insanı, dünyanın dönme kutbunun aslında çok değişken olduğunu sözlerine ekledi. Suyun, Dünya’nın dönüşünü değiştirebildiği aslında ilk kez 2016’da keşfedildi ancak şimdiye kadar yeraltı suyunun buna etkisi gözlemlenmemişti. Öte yandan Dünya’nın eksenindeki kaymanın mevsimleri etkileyip etkilemeyeceği üzerine açıklama yapan NASA, dönüş ekseninin yıllık birkaç metre değiştiğini, yer altı suyu kaynaklı değişikliğin, mevsimlerin değişmesine yol açmayacağını belirtti.

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#Amerikan Jeofizik Birliği#Dünya#Güney Kore

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