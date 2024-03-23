Dünya yine ‘ateşkes’ diyemedi! ABD tasarısına Rus ve Çin vetosu

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ABD tarafından sunulan ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak Gazze’de ateşkes için yürütülen görüşmelerin gerekliliğinin altını çizen karar tasarısı, dün yapılan oylamada BMGK daimi üyeleri Rusya ve Çin’in vetolarıyla reddedildi. Cezayir de tasarı aleyhine oy kullanırken, Guyana çekimser kaldı. Daimi üyeler Fransa ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu diğer 11 Konsey üyesi, tasarıya “evet” dedi.

İKİYÜZLÜLÜK SUÇLAMASI

Vetonun ardından konsey’de konuşan ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya ve Çin’in veto vermesinin sebebinin, bu tasarının ABD tarafından hazırlanmış olması olduğunu öne sürdü. “Rusya ve Çin’in Konsey’in başarılı olmasındansa ABD’nin başarısız olmasını tercih ettiğini” savunan ABD’li diplomat, Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle Gazze konusunda suçlamada bulunamayacağını söyleyerek Moskova’yı “ikiyüzlülükle” suçladı.

Haberin Devamı

‘SEÇİM MALZEMESİ’

Rus ve Çin temsilciler veto kararlarına gerekçe olarak temelde taslağın, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını “derhal sonlandırmasını” açıkça talep etmemesini gösterdi. Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenziya, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın çarşamba günü yaptığı açıklamaların aksine BMGK’ya sunulan taslakta kayıtsız şartsız ateşkes çağrısı olmadığını vurguladı. ABD’nin ateşkes müzakereleri adı altında İsrail’e zaman kazandırdığını öne süren Nebenziya, karar taslağının ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyasının bir parçası olduğunu iddia etti.

‘BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR’

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun da ABD tasarısının doğrudan ateşkes çağrsı yapmadığını ve “uluslararası toplumun beklentilerini karşılamadığını” savundu. Tasarının ateşkesi “şartlara bağladığını” belirten Çinli diplomat, “Bunun devam eden ölümlere yeşil ışık yakmaktan farkı yok.” diye konuştu.

ABD’nin oylamaya sunduğu metinde “derhal bir ateşkesin zorunlu olduğu” ifadesine yer veriliyor ancak tasarıda ateşkes talebi bulunmuyor. Gazze’nin 1967’de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek veriliyor. 7 Ekim’den sonra BMGK’ya gelen üç acil ateşkes çağrısını veto eden ABD, geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde söylemini değiştirerek “insani ara” yerine “ateşkes” kelimesi kullanmaya başladı.

Haberin Devamı

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze’deki durumla ilgili farklı bir tasarı hazırladıklarını duyurdu. BMGK’nın seçilmiş 10 üyesinin de ayrı ayrı tasarılar hazırladığı belirtiliyor.

BLİNKEN DA İKNA EDEMEDİ! NETANYAHU REFAH’TA ISRARCI

Gazze’de savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana altıncı Ortadoğu turu için bölgede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün İsrail’e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi. Joe Biden yönetimi ve Netanyahu hükümetinin özellikle Refah’a olası İsrail operasyonu ve Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusundaki görüş ayrılıklarının yaşandığı dönemde gerçekleşen görüşmenin gündeminde de bu maddeler yer aldı. Blinken, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardım konusunda en az altı haftalık ateşkes için anlaşmaya varma çabalarını ele aldı. Diğer yandan, Gazze’deki sivillerin korunması ve hem kara hem de deniz yolları da dahil olmak üzere yardımın artırılması ve sürdürülmesi ihtiyacını vurguladı. Ayrıca, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Blinken’a, “Hamas’ı yok etmek için Refah’a operasyon dahil Gazze’deki misyonun tamamlanması gerekir” sözlerini iletti.

Haberin Devamı

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından, Gazze Şeridi’nin güneyindeki “Refah’a girmeden Hamas’a karşı zafer kazanamayacaklarını, bunu ABD’nin desteğiyle yapmayı umduklarını ama zorunda kalırlarsa tek başına yapacaklarını” söyledi.

VAHŞET VİDEOSU İNFİAL YARATTI: İSRAİL SİVİLLERİ İHA İLE KATLETTİ

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılar ve abluka sebebiyle açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Katar merkezli Al Jazeera kanalı İsrail’in İHA ile dört Filistinli sivili bombaladığını gösteren video kayıtlarını yayınladı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Sikke bölgesinde şubat ayı başlarında İsrail İHA’larından çekildiği belirtilen kayıtta Filistinli dört gencin İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede yürürken atılan bombaların hedefi olduğu görülüyor.

Haberin Devamı

BİR SAVAŞ SUÇU DAHA

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X üzerinden yaptığı paylaşımda görüntülerin İsrail’in Gazze’de son 6 ay içinde işlediği savaş suçlarıyla ilgili yüzlerce delilden biri olduğunu vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı’nın yargılama temposuna atıf yapan BM yetkilisi, İsrail’in işlediği suçların gelecek 50 yıl boyunca mahkemeyi meşgul edebileceğini belirtti ve “Her zamankinden fazla sorumluluğa ihtiyaç var.” ifadesini kullandı.

HAMAS ABD’Yİ SUÇLADI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Hamas’tan yapılan açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde insansız hava aracıyla sivilleri doğrudan hedef alması kınanarak, Tel Aviv’in Gazze’de işlediği suçlardan ABD yönetiminin sorumlu olduğu vurgusu yapıldı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, Gazze’de sivillere yönelik işlenen suçlardan ABD Başkanı Joe Biden’ı da sorumlu tutarak, onların da savaş suçluları olarak yargılanması gerektiğini dile getirdi. Kaydın Al Jazeera tarafından nasıl ele geçirildiğine dair bir açıklama yapılmazken söz konusu İHA’nın Hamas tarafından düşürüldüğü ve video kaydına bu şekilde ulaşıldığı iddia edildi. Bombalarla hayatını kaybeden dört Filistinli sivilin kimliğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.