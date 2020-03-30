Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:00,
Dünya ve insanlık için ışıklar söndü
İklim krizine dikkat çekmek için gerçekleştirilen “Earth Hour” (Dünya Saati) etkinliğinde ışıklar bu yıl, koronavirüsle mücadele kapsamında “doğa ve insan için dayanışma” temasıyla kapatıldı.
Dünya genelinde pek çok kentin simge yapıları saat 20.30-21.30 arasında karanlığa bürünürken, evlerinde bulunan insanlar da ışıklarını söndürerek eyleme katıldı. Salgın önlemleri doğrultusunda bireylere #EvdeKal çağrısı yapıldı.
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