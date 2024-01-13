Dünya ikiye bölündü: ‘Savaşı yaymayın’

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- NATO’dan bir sözcü “Bu saldırılar savunma amaçlıdır ve dünyanın en hayati su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü korumak üzere tasarlanmıştır. (Husilerin) saldırıları sona ermelidir” diye açıklama yaptı.

RUSYA BMGK’YA ÇAĞRI YAPTI

- Almanya Dışişleri Bakanlığı saldırıların yeni saldırıları önlemeye yönelik olduğunu açıkladı. Bakanlığın X platformundaki hesabından yapılan açıklamada “Amacımız Kızıldeniz’de gerilimi düşürmek ve istikrarı yeniden tesis etmektir” denildi.

- Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Husiler bu silahlı eylemleriyle bölgedeki gerilimin son derece ciddi sorumluluğunu taşımaktadırlar” ifadesine yer verildi.

- Rusya, ABD ve İngiltere’nin Yemen’de güç kullanımının “Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün ihlali olduğu” gerekçesiyle BMGK’yı acil toplantıya çağırdığını bildirdi.

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BÖLGE ÜLKELERİ TEPKİLİ

- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, saldırıların “Yemen’in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali” olduğunu söyledi.

- 2014’te Yemen’de Husilere karşı askeri harekat düzenleyen Suudi Arabistan’dan “itidal” çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklamada durumun “büyük bir endişeyle” yakından izlendiği belirtildi.

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, endişe duyduklarını belirterek Pekin’in “çatışmanın yayılmasını önlemek için ilgili tüm tarafları sakin olmaya ve itidalli davranmaya çağırdığını” söyledi.

‘YENİ CEPHELER AÇMAYIN’

- Husiler ve uluslararası taraflar arasında sıklıkla arabuluculuk yapan Umman bile endişelerini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı “İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanında hiçbir sonuç olmadan tüm sınırları aşmaya devam ederken, müttefik bir ülkenin bu askeri harekâta başvurmasını kınamamak mümkün değil” açıklamasında bulundu.

- Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail’in “savaşta yeni cepheler açmaya ve Batı’yı bu cephelere sürüklemeye çalıştığını” belirterek “uluslararası toplumun savaşı durdurmak ya da yayılmasına göz yummak konusunda seçim yapması gerektiği” konusunda uyarıda bulundu.