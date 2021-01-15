Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyona yaklaşıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 93 milyon 557 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 2 bin 982 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 93 milyon 557 bin 99'a çıkarken, virüs saptanan 66 milyon 863 bin 220 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 23 milyon 848 bin 410 kişide Kovid-19 tespit edildi, 397 bin 994 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 528 bin 508), Brezilya (8 milyon 326 bin 115), Rusya (3 milyon 495 bin 816), İngiltere (3 milyon 260 bin 258) Fransa (2 milyon 851 bin 670), Türkiye (2 milyon 364 bin 801), İtalya (2 milyon 336 bin 279), İspanya (2 milyon 211 bin 967), Almanya (2 milyon 4 bin 11), Kolombiya (1 milyon 849 bin 101), Arjantin (1 milyon 770 bin 715), Meksika (1 milyon 588 bin 369), Polonya (1 milyon 414 bin 362), İran (1 milyon 311 bin 810), Güney Afrika (1 milyon 296 bin 806), Ukrayna (1 milyon 146 bin 963) ve Peru (1 milyon 48 bin 662)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (207 bin 160), Hindistan (151 bin 954), Meksika (137 bin 916), İngiltere (86 bin 15), İtalya (80 bin 848), Fransa (69 bin 313), Rusya (63 bin 940), İran (56 bin 538), İspanya (53 bin 79), Kolombiya (47 bin 491), Almanya (45 bin 492), Arjantin (45 bin 125), Peru (38 bin 564), Güney Afrika (35 bin 852), Polonya (32 bin 456), Endonezya (25 bin 246), Türkiye (23 bin 495), Ukrayna (20 bin 542), Belçika (20 bin 294), Kanada (17 bin 538), Şili (17 bin 294), Romanya (17 bin 35), Ekvador (14 bin 246), Çekya (14 bin 29), Irak (12 bin 922), Hollanda (12 bin 774), Macaristan (11 bin 177), Pakistan (10 bin 863) ve İsveç (10 bin 185)."