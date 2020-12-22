Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 718 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 709 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 77 milyon 718 bin 158'e çıkarken, virüs saptanan 54 milyon 593 bin 404 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 473 bin 716 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 326 bin 772 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 75 bin 422), Brezilya (7 milyon 264 bin 221), Rusya (2 milyon 877 bin 727), Fransa (2 milyon 479 bin 151), İngiltere (2 milyon 73 bin 511), Türkiye (2 milyon 43 bin 704), İtalya (1 milyon 964 bin 54), İspanya (1 milyon 830 bin 110), Arjantin (1 milyon 547 bin 138), Almanya (1 milyon 534 bin 116), Kolombiya (1 milyon 518 bin 67), Meksika (1 milyon 325 bin 915), Polonya (1 milyon 207 bin 333) ve İran (1 milyon 164 bin 535)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (187 bin 322), Hindistan (146 bin 145), Meksika (118 bin 598), İtalya (69 bin 214), İngiltere (67 bin 616), Fransa (60 bin 900), İran (53 bin 816), Rusya (51 bin 351), İspanya (49 bin 260), Arjantin (41 bin 997), Kolombiya (40 bin 680), Peru (37 bin 173), Almanya (27 bin 297), Polonya (25 bin 474), Güney Afrika (24 bin 907), Endonezya (20 bin 85), Belçika (18 bin 697), Türkiye (18 bin 351), Ukrayna (16 bin 665), Şili (16 bin 197), Romanya (14 bin 481), Kanada (14 bin 332), Ekvador (13 bin 949), Irak (12 bin 710) ve Hollanda (10 bin 519) ve Çekya (10 bin 411)."