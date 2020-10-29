Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 774 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 179 bin 232 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 44 milyon 774 bin 935'e çıkarken, virüs saptanan 32 milyon 727 bin 721 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 867 bin 982 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 120 bin 751 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 233 bin 130 kişi hayatını kaybetti.

ABD'NİN YANI SIRA VAKA SAYILARI 500 BİNİ GEÇEN ÜLKELER ŞÖYLE:

"Hindistan (8 milyon 40 bin 203), Brezilya (5 milyon 469 bin 755), Rusya (1 milyon 563 bin 976), Fransa (1 milyon 235 bin 132), İspanya (1 milyon 194 bin 681), Arjantin (1 milyon 130 bin 533), Kolombiya (1 milyon 41 bin 935), İngiltere (942 bin 275), Meksika (906 bin 863), Peru (894 bin 928), Güney Afrika (719 bin 714), İtalya (589 bin 766), İran (588 bin 648), Şili (505 bin 530)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (158 bin 468), Hindistan (120 bin 563), Meksika (90 bin 309), İngiltere (45 bin 675), İtalya (37 bin 905), Fransa (35 bin 785), İspanya (35 bin 466), Peru (34 bin 315), İran (33 bin 714), Kolombiya (30 bin 753), Arjantin (30 bin 71), Rusya (26 bin 935), Güney Afrika (19 bin 111), Şili (14 bin 32), Endonezya (13 bin 612), Ekvador (12 bin 608), Belçika (11 bin 170), Irak (10 bin 770), Almanya (10 bin 359), Kanada (10 bin 32) ve Türkiye (10 bin 27)."