Dünya eve kapandı

AP BAŞKANI KARANTİNADA

AVRUPA Parlamentosu Başkanı David Sassoli kendini karantinaya aldı. İki hafta boyunca çalışmalarını evden sürdürecek olan Sassoli’nin kararına gerekçe olarak geçen hafta sonunu İtalya’da geçirmesi gösterildi. Yazılı bir açıklama dayapan AP’nin İtalyan Başkanı, koronavirüs dolayısıyla herkesi sorumlu ve dikkatli olmaya çağırdı.

Şİ İLK KEZ VUHAN’A GİTTİ

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19’un ortaya çıktığı Vuhan’ı ilk kez ziyaret etti. Şi’nin ziyaretinin, salgının gerilediği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. 10 günde inşa edilen Huoşınşan Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Şi, hastalarla görüştü. Çin’deki vaka sayılarındaki düşüş ise devam ediyor. Son 24 saatte ölen kişi sayısı 17.

NARGİLE YASAKLANDI

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgınla etkili mücadele için halkın da sorumlulukları bulunduğunu söyledi. Ülkede çok sayıda spor faaliyeti ertelendi. Öte yandan Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika’nın koronavirüse yakalandığı bildirildi. Ortadoğu ülkelerinden Katar ise, koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerde nargile kullanımını yasakladı.

TRUMP VİRÜS KAPMAMIŞ

ABD genelinde 35 eyalette vaka sayısı 500’ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, “virüs kapmış olabileceği” tartışılan Başkan Donald Trump’ın durumuna ilişkin, “Başkan Trump’ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir” dedi. Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki merkez binası ziyaretçi girişine kapatılırken vaka sayısı 173’e ulaştı. Ülkedeki çok sayıda üniversite ise eğitime ara verdi.

EN ÇOK BAŞKENT TAHRAN’DA

İRAN’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291’e, toplam vaka sayısı ise 8 bin 42’ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki en fazla vakanın başkent Tahran’da kaydedildiğini duyurdu.

YUNANİSTAN’DA KOMÜNYON SAVAŞI

YUNANİSTAN’da 2 hafta içinde 89 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu, din adamları ile bilim insanları arasında ‘komünyon savaşı’ başladı. Otosefal Yunanistan Kilisesi, komünyonun (din adamı tarafından takdis edilmiş şarap ve mayasız ekmek parçalarının bulunduğu sıvının aynı kadeh ile inanç sahibine içirilmesi) ‘günahların affedilmesi ve ölümsüzlüğün ilacı’ olduğu için yasaklanmamasına karar verdi. Kamu Sağlığı Ulusal Komitesi karara tepki gösterdi. Ayrıca ülkede eğitime 14 gün ara verildi. (Yorgo KIRBAKİ ATİNA)





CHİUSA I’ITALIA



İTALYA’da 3 Nisan’a kadar karantina ilan edildi. Düğünler ve cenazeler yasaklandı. Ülkede virüs nedeniyle dün 168 kişi hayatını kaybetti, toplam sayı 631’e yükseldi. Kafeler, 06.00-18.00 saatleri arasında açık kalabiliyor. Ülkede “1 metre” kuralı uygulanıyor. Buna göre, kafelerde ve kamusal alanda insanların birer metre arayla oturması ve hareket etmesi öngörülüyor. Roma ve Napoli’de gece süpermarketler halkın ihtiyaçlarını karşılaması için açık bırakıldı. Doktorlar ise vakanın ilk kez tespit edildiği ve “1 numaralı hasta” olarak adlandırılan 38 yaşındaki erkek hastanın yoğun bakımdan çıkmasının sevincini yaşıyor. İtalya’da nüfusun yüzde 23’ü 65 yaş ve üzeri. Bu da Kovid-19’a bağlı ölümlerin en çok gerçekleştiği yaş aralığı olarak biliniyor. Salgının İtalya’yı bu kadar çok etkilemesinin nedeni olarak bu gösteriliyor.

KIBRIS’A ULAŞTI

KIBRIS Rum Yönetimi’nde önceki gün 2 kişide virüs tespit edilmesinin ardından dün de KKTC’de 65 yaşındaki bir Alman turistin sonuçları pozitif çıktı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, hafta sonu Ada’ya gelen turist grubu içindeki bir kadının Kovid-19 pozitif çıktığını duyurdu. Alman kadının yanı sıra birlikte olduğu kafile ve oteli de karantina altına alındı. Ülkedeki tüm okulları cuma gününe kadar tatil ederken, Ercan Havaalanı, limanlar ve sınırdaki önlemler arttırıldı. Halk ise haberin ardından eczaneler ve marketlere akın etti. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA)

OKULLARI GÖRÜŞECEĞİZ

Şu ana kadar numune alınmış 2 bin 900 vaka var. Daha önce İran, Çin dediğimiz durumda, bugün bütün Avrupa diyoruz. Ben tıbbi konuşuyorum. Tanı varsa tespit olur. Zaten ne olursa biz rahat açıklarız. Test merkezimiz PCR yöntemiyle yüzde 99.6 duyarlılığı olan, Dünya Sağlık Örgütü’nün de referans kabul ettiği laboratuvarlarımız. Yeterli kitimiz var. Şu anda yurt dışından 300 bin test talebi var.

14 gün kuralının kişiye bırakılmamasından yanayım. Daha sert olmamızdan yanayım. Dışarıdan gelen mutlaka eve alınmalı. Birinci, üçüncü, yedinci ve 14. günde görülmeli ve 14 günde sağlıklıysa dışarı salınması gerekir. Bunu bütün yurt dışına çıkanlar için uygulayabiliriz. Bilim Kurulu’ndan bu karar çıkarsa uygularız. Risksiz ülke yok. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün kendilerini evde izole etmelerini hassasiyetle istiyoruz.

Kamu personelinin yurt dışında gitmesinin zorunlu durumlar dışında sınırlanması, yurt dışı katılımlı uluslararası kongrelerin iptal edilmesi yönünde Cumhurbaşkanınca bir genelge yayınlanabilir ve ulusal kongrelere katılım sayısının da Bilim Kurulu’nca sınırlanabilir.

Sağlık üzerinden politika hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Önümüzde ciddi bir sorun var. 82 milyon birlikte mücadele etmezsek bu sorunu aşamayız. Önümüzdeki şu bir aylık zaman dilimini daha farklı geçirmemiz gerekiyor.

Risk belli, çözüm de belli. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bizim ancak devlet ve vatandaş birlikte yayılımını önlememiz gerekiyor. Önemli olan bu bulaşıcılığı önlemek. Başta bir kişinin bulaşıcılığı 2.6 kişi idi, şu an 7-8 rakamlarının konuşulduğu enfeksiyondan bahsediyoruz. Aksi halde geometrik artışın çok ötesinde bir yayılmayla karşılaşırız. Bu salgının şu anda Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda sadece şunu söyleyebiliriz, bu virüs tespit edilebilmiş değil. Tespit edilen bir vaka Türkiye’de olmadığını net söylüyoruz. Ama anormal bir risk taşıdığımızı söylüyoruz.

Şu anda dünyada vaka sayısı 114 bin 456 kişi. Ölüm sayısı 4 bin 27. Görülen ülke sayısı 114. Ölüm oranı toplam yüzde 3,5’larda. 10 yaş altında ölen çocuk bilinmiyor. 15 yaş altında hastalığın olduğu çocuk çok az. 50 yaşına kadar ölüm oranı binde 2. 80-85 yaşında yüzde 40’lara varan bir tablo. Gençler bu dönemde yaşlılarla temastan kaçınmalı. Yaşlıları bu dönem korumamız gerekiyor. (Bülent SARIOĞLU / ANKARA)